Oktoberfest di Torino | 10 giorni di festa bavarese al Parco del Valentino

(Di martedì 1 ottobre 2019)di: 10dialdeldi: 10dialdeldi: 10dialdeldi: 10dialdeldi: 10dialdelSe avete avuto sempre la tentazione di prendere la macchina e attraversare le Alpi per viveree notti a suon di birra e yodel insieme a migliaia di persone sotto un tendono in undi Monaco, beh, oggi potete fare le stesse cose ma a. L’ambiente non sarà esattamente lo stesso ma molto più vicino a quello originale di quanto immaginiate perché l’di– dal 3 al 13 ottobre aldel– è l’unico riconosciuto ufficialmente al di fuori del mondo tedesco. La ...

