Nuovo Viadotto Polcevera a Genova | Renzo Piano | “Qui c’è stata una grande tragedia che

Fonte : meteoweb.eu

"E' un riscatto e può suonare un po' consolatorio. Ma non è così perché qui c'è una tragedia che non si può dimenticare," lo ha dichiarato l'architetto Renzo Piano presso il cantiere del nuovo ponte sul torrente Polcevera, dove oggi si tiene il "varo" del primo impalcato. "E' proprio come l'avevamo pensato. Oggi lo variamo, i vari si fanno solo per navi e ponti". Il ponte che ricorda la chiglia di una nave. "Non è una prima pietra, ma un varo. Come per una nave, solo che stavolta non andiamo in mare ma andiamo in alto".

