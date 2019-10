Nuovo ponte a Genova | Conte | “Simbolo della rinascita”

Genova - Conte al varo del Nuovo ponte : “Manutenzione delle infrastrutture è imperativo morale del governo” : Iniziate le operazioni di sollevamento della trave che sorreggerà il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera, a Genova, tra le pile 5 e 6. Le operazione, annunciate da un suono di sirena, sono cominciate alla presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del ministro delle infrastrutture, Paola De Micheli, del sindaco Marco Bucci, del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dell’architetto Renzo Piano che ha donato il ...

Genova inizia a vedere il Nuovo ponte : oggi il varo del primo impalcato : Francesca Bernasconi Questa mattina è iniziato il sollevamento dei primi 50 metri del viadotto, che poggeranno sulle pile 5 e 6, a 45 metri di altezza. Renzo Piano: "È un riscatto" Finalmente Genova inizia a "vedere" il nuovo viadotto che attraverserà il Polcevera. oggi, dove giacevano le macerie del ponte Morandi, sbriciolatosi il 14 agosto del 2018, si innalzerà il nuovo impalcato: 50 metri di struttura, che verranno sorretti dalle ...

Ponte di Genova - al via il varo del Nuovo impalcato : “Opera di riscatto che nasce da una tragedia” : Al via a Genova la cerimonia per il varo del primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera a poco più di un anno dal crollo del Ponte Morandi, che ha provocato 43 morti. Renzo Piano: "Qui c'è stata una grande tragedia che non si può dimenticare". Commozione del sindaco Marco Bucci e del governatore della Liguria Giovanni Toti: "Genova torni a essere superba".Continua a leggere

Genova - varo Nuovo ponte. Piano : Riscatto - ma non dimenticare tragedia : "È un Riscatto e può suonare un po’ consolatorio. Ma non è così perché qui c'è stata una grande tragedia che non si può dimenticare". Lo ha detto l'architetto Renzo Piano raggiungendo il cantiere del nuovo ponte sul torrente Polcevera, a Genova, per il “varo” del primo impalcato del viadotto che sostituisce il ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018 (LO SPECIALE - L'ANNIVERSARIO - A che punto sono le ...

Genova - Nuovo ponte : il “varo” del primo impalcato [GALLERY] : Effettuato il sollevamento della prima parte di impalcato del nuovo ponte di Genova, per mezzo di due grandi gru: in corso la cerimonia per il “varo” del primo impalcato del nuovo viadotto Polcevera e l’inaugurazione dello Spazio ponte a Porta Siberia. Presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, il sindaco di Genova Marco Bucci, il governatore della Liguria Giovanni Toti, gli ad di ...

A Genova il varo del primo impalcato del Nuovo ponte : È iniziata la cerimonia per il varo del primo impalcato del nuovo Viadotto Polcevera e l’Inaugurazione dello ‘Spazio ponte’ a Porta Siberia. All’evento è presente anche il premier Giuseppe Conte, il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, il sindaco di Genova Marco Bucci, il governatore della Liguria Giovanni Toti, gli ad di Salini Impregilo, Pietro Salini, e di Fincantieri Giuseppe Bono, le ...

Genova : il Nuovo ponte prende forma - martedì il primo impalcato : Il 1° ottobre il nuovo ponte di Genova inizierà a prendere forma: è in programma martedì la cerimonia del varo in quota del primo impalcato del viadotto, una struttura lunga 50 metri, alta quasi 5, larga 26 e che ricorda la carena di una nave. Saranno presenti il premier Giuseppe Conte, il Ministro Paola De Micheli, l’architetto Renzo Piano, il sindaco Marco Bucci, il governatore Giovanni Toti, gli Ad di Salini Impregilo e di ...

Genova - il Governatore Toti : “Il Nuovo ponte sarà pronto in primavera” : Giovanni Toti è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. Il Governatore della Liguria ha parlato di Genova: “Ieri ha aperto il salone nautico, la città si sta rialzando. La ricostruzione di ponte Morandi procede rispettando i tempi che avevamo previsto, il prossimo ...

Ponte Morandi - continuano i lavori per il Nuovo viadotto. FOTO : Ponte Morandi, continuano i lavori per il nuovo viadotto. FOTO Dopo la demolizione, a Genova prosegue la tabella di marcia per realizzare la nuova infrastruttura. Vanno in parallelo le manovre di recupero dei materiali e la costruzione delle nuove pile. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Mattarella : Nuovo ponte a città spezzata : 11.11 "La giustizia vada fino in fondo senza remore, svelando responsabilità e sanzionando colpevoli". Lo chiede il presidente Mattarella nella lettera al Secolo XIX nel primo anniversario del crollo del ponte Morandi a Genova. Poi: "Lavorare per mettere a nudo fragilità, pecche e rischi delle infrastrutture e per modernizzare i controlli". "Un progetto di un nuovo ponte,lineare, solido e bellissimo, è pronto: sarà in grado di ricucire e ...

"Genova avrà il Nuovo ponte entro aprile" - l'annuncio di Bucci a un anno dal crollo del Morandi : Genova avrà un nuovo ponte entro aprile 2020. Lo ha annunciato il sindaco e commissario alla ricostruzione Marco Bucci nel giorno del primo anniversario del crollo del ponte Morandi che, il 14 agosto 2018, portò alla morte di 43 persone. “Genova si merita una infrastruttura di primo livello ed è quello che stiamo facendo. La città è unita e sta collaborando. Ho fiducia che andrà avanti ...

Commemorazione Morandi - i parenti delle vittime contestano la presenza della delegazione di Autostrade che lascia il capannone. Il presidente Mattarella : "Il Nuovo ponte ricucirà la ferita" : Nell'area di cantiere era arrivato anche Castellucci, ad di Atlantia e fra i 74 indagati per omicidio colposo. La loro presenza era stata richiesta dal sindaco Bucci ma i famigliari delle 43 vititme si sono lamentati con il premier Conte

Anche i vertici di Autostrade e Atlantia alla commemorazione delle vittime del Morandi. Mattarella : "Il Nuovo ponte saprà ricucire" : Nell'area di cantiere dove si terrà la cerimonia è arrivato Castellucci, ad di Atlantia e fra i 74 indagati per omicidio colposo. La presenza dei manager è stata richiesta dal sindaco Bucci. Arrivano Salvini, Di Maio e molti ministri

Addio al Morandi - il Nuovo ponte fra nove mesi : Cancellata ogni traccia del vecchio viadotto, le imprese lavorano per rispettare i tempi di consegna: a dicembre l'impalcato, ad aprile la consegna