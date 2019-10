Nuove speranze per la fibrosi polmonare idiopatica | un nuovo anticorpo rallenta la

Tumori - neuroblastoma : Nuove speranze grazie a uno studio tutto italiano : È una proteina, si chiama ß3-adrenergico (ß3-AR), ed è un recettore in grado di regolare il grado di differenziamento del neuroblastoma, uno dei Tumori solidi più diffusi che colpiscono in età pediatrica. A definirne il meccanismo molecolare è stato uno studio coordinato da Maura Calvani, biologa del Laboratorio di Ricerca di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale pediatrico Meyer, in collaborazione con Francesca Cencetti, docente di Biochimica ...

Nuove speranze contro l’infertilità : dalle staminali il primo ‘baby embrione’ impiantabile : Nuove speranze contro l’infertilità: ottenuto in provetta, grazie alle staminali, il primo ‘baby’ embrione impiantabile. Si tratta di un ammasso cellulare in 3D che imita la primissima fase di sviluppo dell’embrione chiamata blastocisti. Trasferito nell’utero di una femmina di topo in cui era stata simulata la gravidanza, l’embrione ha dimostrato di continuare a svilupparsi, aprendo nuovi scenari per lo studio ...