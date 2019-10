Notizie del giorno – Panchine traballanti in Serie A | Messi alla Fiorentina | le pesanti

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) LEINA – Alta tensione a Genova, altrasconfitte per Sampdoria e Genoa. Le situazione per Di Francesco e Andreazzoli sono delicatissime, nelle ultime ore sono andate in scena valutazioni che hanno portato a confermare la fiducia nei confronti dei due allenatori. Di Francesco si gioca tutto nella trasferta contro il Verona, in caso di ko pronto il nuovo allenatore: l’exStefano Pioli. Si preannuncia da brividi la sfida tra Genoa e Milan, l’impressione è che chi perde tra Andreazzoli e Giampaolo salta, Preziosi ha già contattato Gattuso. Gattuso quindi non sembra al momento una soluzione per il Milan, così come si preannunciano difficili eventuali trattative con Allegri o Wenger, soluzioni percorribili portano i nomi di Spalletti, Garcia o Ranieri con a sorpresa l’ex Marsiglia il nome in pole per prendere eventualmente il posto di ...

