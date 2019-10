No crocefisso-tortellini pollo,polemica

Polemiche dopo che il ministro dell'Istruzione Fioramonti si è detto a favore di carte geografiche e richiami alla Carta al posto dei crocefissi a scuola. Salvini:dopo l'idea di tassare merendine e bibite ora quella di togliere crocefissi: ma questo è un ministro o un comico?".Faraone,Italia Viva,suggerisce a Fioramonti:"Pensa a fare il ministro" Lui: "Non rispondo. Polemiche sterili". Intanto spunta lasul tortellino senza maiale ma colproposto dalla curia a Bologna per "accoglienza" agli islamici che non mangiano maiale.(Di martedì 1 ottobre 2019)