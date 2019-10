Nizza | trovato il colpevole del furto dell’orologio a Dolberg | era un suo compagno

Panificio in fiamme nel Napoletano - trovato un cadavere carboNizzato : Un incendio è divampato poco prima della 17.30 in un Panificio ad Afragola (Napoli), in contrada Lautrec, per cause non ancora accertate i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere...

Foggia - Giuseppe trovato carboNizzato accanto a un’auto : ucciso da un colpo di pistola alla nuca : Proseguono le indagini per l'omicidio di Giuseppe Giordano, il giovane trentenne di Ascoli Satriano ritrovato ieri senza vita: il corpo, semicarbonizzato, si trovava accanto a un'auto, in un casolare in disuso, in cui l'assassino aveva appiccato un incendio per nascondere le tracce. L'unica certezza è che non si tratta di un omicidio legato alla criminalità organizzata.Continua a leggere

Bologna - cadavere carboNizzato di una 32enne trovato in un casolare : fermato l’ex fidanzato : Morta carbonizzata, probabilmente uccisa dal suo stesso ex fidanzato. Succede a Castello d’Argile, in provincia di Bologna, dove il pomeriggio del 3 settembre è stato trovato un cadavere carbonizzato all’interno di un casolare abbandonato. La vittima è una 32enne di origini marocchine, di Ferrara, Atika Gharib. Sospettato di omicidio è un connazionale, M’hamed Chamekh, ex compagno della donna, fermato dalla polfer a ...

Brasile - italiano trovato morto carboNizzato : è giallo : Aurora Vigne Luca Romania era scomparso il 24 agosto da Salvador. Il giorno dopo il corpo dell'uomo è stato trovato carbonizzato in un'auto a Simoes Filho giallo in Brasile dove il corpo di un italiano è stato trovato carbonizzato nella regione metropolitana di Salvador. Si tratta di Luca Romania, un 41enne che da anni viveva nel Paese sudamericano. L'uomo, che era sposato con una bahiana, è stato visto l'ultima volta vicino a un ...

