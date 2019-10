Nissan - Stop alla produzione del Qashqai a Sunderland in caso di hard-Brexit

Fonte : quattroruote

(Di martedì 1 ottobre 2019) Laha intenzione di rivedere la decisione di produrre lanella fabbrica inglese dineldi una "", l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europa senza un accordo tra Londra e Bruxelles. Lo riferisce il Financial Times, aggiungendo che il possibilelinea della Suv nel Nord dell'Ighilterra minaccia la stessa sopravvivenza dell'impianto. Un settore alle prese con una profonda incertezza. Le indiscrezioni della testata britannica emergono in un momento estremamente difficile per l'intero settore automobilistico europeo. Pochi giorni fa, con un raro comunicato congiunto, l'Acea (lassociazione europea dei costruttori), la Clepa (il consorzio delle aziende della componentistica) e 21 organizzazioni nazionali hanno lanciato un avvertimento sulle conseguenze della, parlando esplicitamente di un possibile terremoto ...

