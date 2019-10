Nissan IMk - Al Salone di Tokyo un' elettrica ispirata alle kei car

Tokyo Motor Show 2019 – Nissan presenta IMk - il concept a zero emissioni : Nissan al Tokyo Motor Show 2019 presenta IMk, il concept a zero emissioni. Insieme al concept IMk in mostra 14 modelli per il futuro della Nissan Intelligent Mobility Al 46° Tokyo Motor Show, Nissan esporrà 14 modelli, incluso IMk, il nuovo concept a zero emissioni che incarna il futuro della Nissan Intelligent Mobility. Al Tokyo Motor Show, che si svolgerà dal 25 ottobre al 4 novembre presso il Tokyo Big Sight, saranno presenti anche ...