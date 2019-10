Nissan - Il Navara NP300 diventa papa-mobile

Fonte : quattroruote

(Di martedì 1 ottobre 2019) Laha realizzato un esemplare unico delper la visita che ilha effettuato alle Mauritius. la prima volta che il costruttore giapponese fornisce un proprio veicolo per il Pontefice. Attraverso la Mauritian NSC ABC Motors, un telaio del pick-up è stato fornito alla ABC Coachworks che ha provveduto alla personalizzazione in base alle specifiche richieste dal Vaticano. Un esemplare unico per il. In tre mesi la vettura è stata trasformata con i supporti e le protezioni necessarie per trasportareFrancesco, oltre che dotata della speciale targa SCV1. Dopo questo evento il veicolo sarà esposto in forma permanente nella diocesi delle Mauritius in ricordo della visita del pontefice.

