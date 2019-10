Nick Jonas ha raccontato uno dei momenti più spaventosi della sua vita

Priyanka Chopra ha affittato un intero stadio per la festa a sorpresa di Nick Jonas : <3 The post Priyanka Chopra ha affittato un intero stadio per la festa a sorpresa di Nick Jonas appeared first on News Mtv Italia.

Priyanka Chopra ha scritto un dolce messaggio per il compleanno di Nick Jonas : "La luce della mia vita" The post Priyanka Chopra ha scritto un dolce messaggio per il compleanno di Nick Jonas appeared first on News Mtv Italia.