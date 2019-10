New York | l’espressione “straniero illegale” diventa fuorilegge | multe fino a 250mila

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) La città di Newvieta il termine “straniero illegale” se usato per “umiliare o perseguitare” un individuo. Lo ha stabilito l’assessorato ai Diritti Umani della Grande Mela, in una direttiva di 29 pagine. Pena per chi non rispetta la decisione:dollari. “Il termine ‘Straniero’ (“Alien” in inglese, ndr) è usato in molte leggi per riferirsi a una persona ‘non cittadina’. Può avere connotazioni negative e disumanizzare gli immigrati, marcandoli come ‘altro'”, si legge in un passaggio della nota, riportato dal NewPost. “L’uso di un certo linguaggio, inclusa la dicitura ‘straniero illegale’, con l’intento di umiliare, mortificare o offendere una persona o più persone costituisce una forma di discriminazione“. Sarà inoltre considerata una ...

matteosalvinimi : Fa bene ad andare a New York, perché se si mettesse a girare per i paesi dell’Umbria non credo troverebbe grande en… - teatrolafenice : «La Bellezza non può essere interrogata: regna per diritto divino» così Oscar Wilde. Molta di quella Bellezza ce l'… - ANI : #WATCH USA: Prime Minister Narendra Modi meets Democratic party leader, Tulsi Gabbard in New York. -