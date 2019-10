Negli Usa 230mila bambini sotto i 12 anni sono stati arrestati negli ultimi 5 anni

YouTube TV è ufficialmente disponibile sui dispositivi Amazon Fire TV Negli USA : Amazon ha ascoltato il feedback degli utenti portando finalmente la TV di YouTube ai clienti Fire TV negli Stati Uniti. YouTube TV, la pay TV in streaming di Google disponibile in alcune regioni americane a 40 dollari al mese, è ufficialmente disponibile sui dispositivi Fire TV con oltre 70 canali di sport in diretta, ultime notizie, spettacoli e film imperdibili dalle principali reti televisive e via cavo. YouTube TV è un’esperienza ...

Cina - 70 anni di Repubblica (con i missili che arrivano Negli Usa in un’ora) : Quasi tre ore di parata per affermare la grandezza della Repubblica popolare cinese a 70 anni dalla sua fondazione. Il presidente Xi sfila tra gli eroi della Rivoluzione: «Nessuna forza può neanche scuotere lo stato della Cina»

Dazi - Coldiretti : “Il rischio si abbatte sul record storico del Made in Italy Negli Usa” : Il rischio dei Dazi del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si abbatte sul record storico del Made in Italy negli Stati Uniti che, con un balzo del +8,3% nei primi otto mesi del 2019, sono il principale mercato di sbocco fuori dai confini europei. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat presentata al Villaggio contadino di Bologna in occasione della visita del leader della Lega Matteo Salvini. Un ...

Dazi : -90% di export Negli Usa - il popolo del parmigiano in piazza : Sono migliaia gli allevatori, casari, stagionatori, gastronomi e consumatori del popolo del parmigiano scesi in piazza con mucche, caldaia e zangole al seguito al Villaggio contadino della Coldiretti nel centro di Bologna per difendere il prodotto italiano più conosciuto nel mondo minacciato dalla guerra dei Dazi con gli Usa, che potrebbero essere autorizzati il prossimo 30 settembre dal Wto ad applicare tariffe per un importo compreso tra 5 e ...

Gruppo FCA - Chiusa l'indagine della Sec sui dati di vendita Negli Usa : Il Gruppo FCA e la sua filiale americana hanno raggiunto un accordo con la Sec (l'organo statunitense di controllo dei mercati finanziari) per chiudere l'indagine sulla rendicontazione dei dati di vendita mensili. Il Gruppo automobilistico ha accettato di pagare 40 milioni di dollari per porre fine a una vicenda che risale ormai a tre anni fa. La denuncia dei concessionari. La Sec ha avviato l'inchiesta dopo una denuncia di due ...

Sigarette elettroniche - Cdc : “Negli Usa - 805 casi di malattie dei polmoni e 12 morti” : Negli USA, i casi di malattie dei polmoni causate dall’uso delle Sigarette elettroniche sono saliti a 805, confermati e probabili, in 46 Stati. I decessi confermati sono 12. E’ l’ultimo aggiornamento dei Cdc, i Centers for Disease Control statunitensi, pubblicato sul proprio sito. Secondo il report, il 72% dei casi riguarda maschi e nel 67% si tratta di giovani tra i 18 e i 34 anni. Il 16% di chi ha avuto i sintomi di queste ...

Fumo : Negli Usa un giovane su 5 usa le e-cig - il 25% pensa siano innocue : negli Stati Uniti circa un giovane su 5 tra i 18 e i 22 anni usa le sigarette elettroniche quotidianamente, e quasi uno su 4 (25%) ritiene che i prodotti siano “innocui” e che “non diano dipendenza“. E’ quanto emerge dal terzo sondaggio ‘National Cancer Opinion Survey’ dell’American Society of Clinical Oncology (Asco). L’indagine evidenzia che quasi 3 giovani su 10 pensano che le e-cig ...

Nasce “Your Italian Hub” - la nuova comunicazione italiana Negli USA : NEW YORK – Grande successo all’ICE di New York per la presentazione di Your Italian Hub – la nuova società di comunicazione

Sigarette elettroniche - nono morto Negli Usa : “Malori per 550 persone - è un’epidemia” : E' salito a nove il numero di morti negli Stati Uniti legato all'uso delle Sigarette elettroniche. L'ultima vittima è un uomo di 50 anni del Kansas con malattie pregresse. Aumentano anche i casi di malori per la "misteriosa malattia polmonare" correlata allo svapo: sono 530. "Ma non abbiamo ancora identificato un singolo prodotto, una specifica marca di e-cig o un additivo presente in ognuno dei casi registrati sinora".Continua a leggere

Made in Italy : il materasso per l'amore sarà prodotto Negli Usa (2) : (AdnKronos) - "Già nel 2010, avevo presentato la mia invenzione del materasso per l'amore. E nel corso degli anni successivi ho fatto ben 18 (diciotto) tentativi contattando gli industriali italiani per produrre in Italia e commercializzare nel mondo il, materasso per l'amore - spiega Tonelli - Ma t

Made in Italy : il materasso per l'amore sarà prodotto Negli Usa : Venezia, 25 set. (AdnKronos) - "Nelle scorse settimane ho firmato un accordo industriale e commerciale che prevede l'esclusiva mondiale con una prestigiosa e famosa Corporation americana nello Stato americano della Pennsilvanyia presso la citta' di Pittsburgh. L'accordo industriale e commerciale pre

Google lancia Play Pass Negli Usa - un abbonamento mensile con centinaia di giochi inclusi : Google sta introducendo un nuovo modo per fruire i contenuti offerti dal Play Store con Google Play Pass, un nuovo servizio in abbonamento che consente di accedere a oltre 350 app e giochi completamente sbloccati, privi di pubblicità, acquisti in-app e pagamenti anticipati. L'articolo Google lancia Play Pass negli USA, un abbonamento mensile con centinaia di giochi inclusi proviene da TuttoAndroid.

Call of Duty : Modern Warfare sarà il titolo più venduto del 2019 Negli Usa - secondo gli analisti di NPD : L'immancabile capitolo annuale di Call of Duty notoriamente macina numeri di vendita impressionanti, figurando sempre tra i primi posti nelle classifiche di vendita di tutto il mondo. secondo Matt Piscatella, analista del gruppo NPD, Call of Duty: Modern Warfare non solo non sarà l'eccezione, ma addirittura risulterà il titolo più venduto negli USA di tutto il 2019.Se la predizione risultasse azzeccata, allora per il franchise Call of Duty ...

Bentley Bentayga - Debutta Negli Usa la Stetson Special Edition : Il reparto Mulliner ha realizzato una serie Speciale della Bentley Bentayga su richiesta del concessionario ufficiale di Dallas, in Texas, coinvolgendo anche il brand americano Stetson nell'operazione. E' nata così la Bentayga Stetson Special Edition, che sarà prodotta su ordinazione e che per il momento sarà realizzata in tre esemplari, proposti a 246.578 dollari, pari a 223.000 euro al cambio attuale.Tinte ispirate ai famosi cappelli Statson. ...