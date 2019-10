NBA – I cambiamenti degli Warriors non preoccupano Curry | “ci sono facce nuove | ma la

Fonte : sportfair

(Di martedì 1 ottobre 2019) Stephmotivato e pronto a far bene nonostante iall’interno dei Golden State: le parole del numero 30 alla vigilia della pre-season La stagione 2019 di NBA ha visto i Toronto Raptors festeggiare per la vittoria del titolo, mentre i Golden Statesidovuti accontentare del secondo posto. La squadra di Stephè pronta a tornare in campo più forte e solida che mai, per lottare ancora una volta e andare a caccia di un nuovo anello. LaPresse/XinHua “È stata una buona estate, mi sento bene fisicamente. Sarà il mio undicesimo anno e ci troveremo di frontesfide e opportunità. Abbiamo una nuova arena e cidiverse novità che rendono il tutto piuttosto entusiasmante. Credo che i nuovi abbiano già capito come funziona qui. Per raggiungere una buona chimica di squadra dovremo essere pazienti, ma abbiamo la chance di dar vita a un ...

