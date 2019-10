Napoli | Hysaj non convocato per il Genk | ecco il motivo

Hysaj non va più in Belgio per la Champions - il Napoli lo esclude dai convocati : L’albanese Hysaj non andrà più in Belgio col Napoli per la partita di Champions contro il Genk. Il terzino albanese, inizialmente tra i convocati, ne è stato escluso in serata. Non si tratta di motivi medici. Il calciatore dovrebbe stare bene. Ieri è entrato nel finale di partita, quando il Napoli si è ritrovato a dover fronteggiare l’assenza di entrambi i centrali: Manolas ha chiesto il cambio e Maksimovic si è accasciato per un ...

Sky - Ugolini : “Napoli-Cagliari - possibili sette cambi : Hysaj un’opzione…” : Ugolini sul possibile impiego di Hysaj contro il Cagliari Calcio Napoli – Il giornalista Massimo Uolini, di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha detto: “Koulibaly dovrebbe giocare, rientrano Meret e Di Lorenzo. Davanti Lozano-Mertens, con a centrocampo Zielinski-Allan. Lasciamo uno speraglio per Fabian e Manolas. Se confermate queste scelte dovrebbero ...

Napoli - ecco la lista Champions : dentro Llorente e Hysaj - out Tonelli : Il dado è tratto. Sono 24 i calciatori azzurri nella lista Champions presentata dal Napoli. Nessuna sorpresa: l'ultima casella libera è stata occupata da Hysaj, già...

Agente di Hysaj : 'Piaceva alla Juve - ma resterà a Napoli' : Il mercato ha regalato importanti acquisti, soprattutto da parte delle società di vertice di Serie A: da Juventus a Napoli fino ad arrivare all'Inter, sono arrivati giocatori di notevole qualità, che miglioreranno sicuramente in competitività il campionato italiano. A proposito di Juventus, il fiore all'occhiello della campagna acquisti è stato sicuramente l'arrivo di De Ligt, con i bianconeri che lo hanno pagato 75 milioni di euro; da non ...

Hysaj - l’agente annuncia : “La SSC Napoli non ha voluto privarsene per questi motivi…” : Il Napoli conferma Elseid Hysaj per due motivi Calciomercato Napoli – questione Hysaj, l’agente Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dare alcune delucidazioni riguardo il futuro del suo assistito Ecco quanto ha dichiarato: “Hysaj? I motivi della permanenza sono due. Non si è trovato un accordo dal punto di vista economico e della formula. E poi non c’è stata la volontà, il ...

Mattino : il Napoli non vuole cedere Hysaj e interrompe la trattativa con il Valencia : Il Napoli cambia idea e blocca la trattativa per Hysaj al Valencia secondo il Mattino. L’impressione che più che per ragioni economiche (il club azzurro ha rifiutato quasi 17 milioni di euro), lo stop sia legato a motivazioni tecniche: perché davvero sarebbe complicato affrontare questa stagione con 4 soli terzini (uno di questi Malcuit). Questo che ovviamente esce più colpito da tutto questo è lo stesso Hysaj, talmente sicuro di andare via ...

CDS – Hysaj - emissari del Valencia a Napoli : Proseguono i contatti: i dirigenti del Valencia a Castel Volturno per definire la trattativa Chiuso, o quasi, il mercato in entrata, il Napoli deve pensare a piazzare gli esuberi. Sulla fascia destra sono in troppi e Hysaj ha più volte manifestato la sua volontà di fare nuove esperienze. Sulle sue tracce c’è il Valencia, club con il quale ha già raggiunto un accordo. Ora, però, devono trovarsi i due club per definire la formula del ...

SKY – Napoli - speranza Icardi : spunta una nuova deadline. Hysaj ai saluti : Napoli, speranza Icardi: spunta una nuova deadline dopo rumors e voci a meno di una settimana dalla chiusura ufficiale del calciomercato SKY – Napoli, speranza Icardi: spunta una nuova deadline. Non è ancora chiusa, quindi, la pista che porta all’ attaccante argentino di proprietà dell’ Inter. Il club partenopeo continua a lavorare per cercare di chiudere una trattativa fatta di proposte ed offerte che vanno avanti ...