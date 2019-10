Napoli | ha 35 anni e da due lotta contro una malattia rarissima | «Cerchiamo un medico che

DIRETTA Napoli BRESCIA/ Streaming video tv : non si gioca da oltre otto anni - Serie A - : DIRETTA NAPOLI BRESCIA. Streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A

Napoli premia l'idolo Ruud Krol : «Qui anni bellissimi della mia vita» : «Non mi aspettavo questo riconoscimento. A Napoli ho trascorso quattro anni bellissimi della mia vita». Sono le parole di Ruud Krol, indimenticato difensore del Napoli dei primi anni...

Iannicelli : “Napoli - due ko dato preoccupante : fuori dalla Champions se il campionato finisse oggi…” : Peppe Iannicelli, ha commentato il ko del Napoli col Cagliari Il giornalista di Canale 21, Peppe Iannicelli ha commentato il ko del Napoli col Cagliari: “finisse il campionato oggi, il Napoli sarebbe fuori dalla Champions dato che è quarto col Cagliari ma ha perso lo scontro diretto. – poi il giornalista aggiunge – Lo so che è presto e che sono passate appena cinque partite, ma non ricordo da quanti anni il Napoli è ...

Il Cagliari batte il Napoli dopo 12 anni : dopo 12 anni il Cagliari vince al San Paolo per 1 a 0.I sardi non si imponevano sugli azzurri dall’agosto del 2007 quando sulla panchina c’era Giampaolo, mentre per il Napoli Reja. La formazione di Maran si aggiudica la partita dopo un netto predominio azzurro, grazie ad un gol di Castro, entrato da poco, che mette a segno la sua prima rete stagionale L'articolo Il Cagliari batte il Napoli dopo 12 anni sembra essere il primo ...

Giovanni Ciacci : "Nessuna condanna dalla Rai - sono indagato per aver preso un vestito dalla sede di Napoli senza la bolla" : "Giovanni Ciacci ha avuto un problema con la Rai, ha avuto una condanna e non poteva più essere a Detto Fatto. E’ stato lui a dare le dimissioni”. Lo sostiene Carlo Freccero in un'intervista rilasciata al Magazine del Fatto Quotidiano. Ma lo stylist, pronto a debuttare su Tv8 con Vite da Copertina, non ci sta e ribatte (sempre su FQMagazine): "Procederò per le vie legali nei confronti del direttore Freccero. Ad oggi io non ho ricevuto nessuna ...

Cormezz : il Napoli ha offerto il rinnovo per due anni a Mertens e Callejon : Continua a tenere banco in casa Napoli la questione dei rinnovi di Mertens e Callejon. L’importanza per Ancelotti dei due calciatori non è in discussione e proprio per questo, secondo il Corriere del Mezzogiorno, la società ha proposto ad entrambi un rinnovo del contratto che è in scadenza nel 2020. Ma nessuno dei due ha ancora preso una decisione a riguardo Mertens e Callejon hanno in comune il marchio di «gioielli in scadenza di ...

Llorente al Napoli 3 gol in 133' giocati - al Tottenham 2 gol in due anni : 133 minuti di gioco e 3 reti segnate, questi i numeri dell’avvio al Napoli di Fernando Llorente, come riporta la Gazzetta dello Sport. Ma non andava così bene il Premier, in sue anni al Tottenham l’attaccante spagnolo aveva totalizzato solo 2 go, certo giocava poco, ma è chiaro che le cose non funzionavano come dovevano. Pochettino ha sempre lodato Llorente è uno che s’impegna al massimo, che tende ad essere sempre di buonumore e ...

Edo De Laurentiis : “Il Napoli è più maturo - farà meglio degli altri anni” : Il vice presidente del Napoli, Edo De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. “Siamo presenti da anni a Castel Volturno e siamo favorevoli a iniziative sociali anche per sviluppare questo territorio. C’è bisogno di una riqualificazione quanto prima, speriamo che grazie al presidente De Luca possa divenire realtà”. Sul razzismo: “Noi vogliamo abbatterne ogni forma”. Sulla ...

I cantieri eterni di Napoli : dal 2016 rinvii per otto anni : Fare i conti del tempo necessario ad eseguire lavori è impresa difficile, l'errore è sempre dietro l'angolo ed è necessario essere tolleranti e benevoli....

Giusto otto anni fa - Fideleff e il turn over col Chievo. Ora il Napoli vince 4-1 a Lecce con otto cambi : C’è una fetta considerevole (per dirla alla Carmen Consoli) di tifosi che sostiene da sempre che in fin dei conti il progetto Napoli è sempre là. Da anni imperversa la proverbiale frase “manca sempre un centesimo per fare la lira” e il discorso si conclude con una richiesta dell’albo d’oro. Non avendo vinto uno scudetto né una Champions (fino allo scorso anno, a Napoli l’Europa League era considerata una coppetta; poi, ...

Derby Italiano Trotto a Napoli - 22 settembre : ci sarà anche la musica di Andrea Sannino : Domenica 22 settembre dalle 18 (apertura cancelli alle 17; biglietto 5€, gratis per i bambini) l’ippodromo di Agnano ospiterà il 92° Derby Italiano del Trotto Memorial Luciano De Crescenzo, la vetrina più ricca e prestigiosa per i giovani cavalli del Trotto Italiano (gruppo 1, euro 847mila, metri 2100, indigeni di 3 anni). La finale del Derby è in programma alle 22 (8ª corsa). Nutrito il programma di attività “Derby Night Concert & ...

Vigilante ucciso a Napoli - la Corte d’Appello conferma la condanna in primo grado a 16 anni e mezzo di carcere per i tre giovani : La Corte di Appello di Napoli ha condannato a 16 anni e mezzo i tre giovani accusati di aver ucciso Francesco Della Corte, la guardia giurata colpita a morte con una spranga il 3 marzo 2018 davanti a una stazione della linea 2 della metropolitana della città partenopea, e deceduta in ospedale dopo oltre dieci giorni di agonia. La sentenza conferma la pena inflitta in primo grado, al termine del rito abbreviato, dal Tribunale dei minori di ...

Gianni Di Marzio : “Il Napoli mi ha esaltato nell’applicazione tecnico-tattica. Senza dubbio il migliore al mondo gioca nel Napoli!” : Di Marzio su Napoli-Liverpool Il Tecnico Gianni Di Marzio è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live per dire la sua su Napoli-Liverpool. Queste le sue parole: “Vista l’applicazione messa in campo dal Napoli contro il Liverpool, ogni obiettivo è alla portata. Lozano non mi ha soddisfatto in quella posizione, lo vedo meglio da esterno, ma ho visto un Napoli che mi ha esaltato per la sua applicazione tecnico-tattica e se ...

Calaiò è stato l’amore dei tredici anni della nuova vita da tifosi del Napoli : Si può essere tristi per l’addio al calcio di Emanuele Calaiò? Sì, si può. Emanuele Calaiò è stato la prima luce nelle tenebre della second life di noi tifosi del Napoli. All’epoca era diverso. Quando non hai molto da mangiare, non stai a disquisire se il caviale debba essere rosso o nero, mangi il tonno in scatola, lo condividi e sei felice. C’è stato un tempo in cui i tifosi del Napoli erano così. Avevamo vissuto un tunnel, ...