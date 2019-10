Nadia Toffa | l' ultimo video inedito | la diretta della puntata delle Iene Marcuzzi

Nadia Toffa - l'ultimo video inedito : la diretta della puntata delle Iene in suo ricordo. Lacrime in studio : «Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto». Un video inedito, lungo 20 minuti. Voluto, scelto e pensato da Nadia Toffa. Le Iene aprono così la prima puntata, che...

Le Iene : Puntata Speciale per Nadia Toffa con un Video Inedito e la Reunion di 100 Iene! : La nuova stagione de Le Iene riparte con un Puntata Speciale per omaggiare e ricordare Nadia Toffa, la giornalista è scomparsa il 13 agosto dopo una lunga malattia, ora i suoi colleghi vogliono ricordarla con un abbraccio collettivo. Per ricordarla verrà trasmesso anche l’ultimo Video di Nadia Toffa. Le Iene ripartono con la nuova stagione, e per la prima Puntata hanno deciso di omaggiare e ricordare Nadia Toffa, la giornalista, volto ...

Nadia Toffa malattia : cancro al cervello/ "Prognosi 6 mesi se tumore non è operabile" : Nadia Toffa malattia: giornalista Iene morta per cancro al cervello. "Prognosi a 6 mesi se tumore cerebrale non è operabile", spiega Alessandra Fabi.

Margherita - mamma Nadia Toffa/ Nel video inedito la figlia diceva : "È meravigliosa" : Margherita, chi è mamma Nadia Toffa. Nel video inedito la figlia diceva: "È meravigliosa". Giornalista Le Iene era dispiaciuta più per la madre che per lei.

Taranto - reparto pediatrico dell’ospedale intitolato a Nadia Toffa : Nadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaSono state raccolte 90mila firme a sostegno del progetto e la regione ha dato il via libera: sarà intitolata a Nadia Toffa l’Unita di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto. L’ annuncio è ...

Le Iene : reunion in studio per salutare Nadia Toffa. C’è anche Simona Ventura : Simona Ventura e Alessia Marcuzzi La stagione 2019/2020 de Le Iene riparte con un video inedito di Nadia Toffa, il suo ultimo progetto quasi fosse una sorta di ‘testamento’. Per omaggiarla, la trasmissione di Italia 1 ha così deciso di riunire in studio 100 Iene, tra conduttori e inviati, per l’ultimo saluto alla guerriera bresciana. Volti noti che hanno fatto la storia de Le Iene saranno presenti questa sera nella prima ...

Nadia Toffa - dalla Ventura a Bisio : 100 iene in studio per salutare l'amica scomparsa : Luciana Littizzetto, Simona Ventura, Claudio Bisio, Alessandro Cattelan, Geppi Gucciari, Luca e Paolo, Enrico Lucci, Fabio Volo, Enrico Brignano, sono solo alcune delle 100 iene che hanno deciso di venire in studio per salutare Nadia Toffa, scomparsa ad agosto, questa sera alle 21,25 su Italia 1, pe