Muore dissanguata per il raschiamento dopo l' aborto | 3 medici dell’Humanitas di Milano

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019) Prima il dispiacere per l’spontaneo del bimbo che portava in grembo, poi la tragedia. Una donna di 40 anni è mortapoiché, per l’accusa, inon le hanno subito asportato l’utero che le avevano per errore perforato durante ildi routine. Le hanno fatto trasfusioni di sangue ma non l’immediata isterectomia, come previsto in tali casi e e che le avrebbe salvato la vita. Per questo 3 ginecologi dell’Humanitas sono indagati a.L’udienza preliminare si aprirà il 10 dicembre.

sumaistu47 : La sanità nel DOPO RENZI. Milano, muore dissanguata dopo un raschiamento: 3 medici indagati, utero perforato per e… - LoCon_14 : RT @ilmessaggeroit: Milano, muore dissanguata dopo un #raschiamento: 3 medici indagati, utero perforato per errore - kikiejiji : RT @ilmessaggeroit: Milano, muore dissanguata dopo un #raschiamento: 3 medici indagati, utero perforato per errore -