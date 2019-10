MotoGP | GP Thailandia 2019 | Jorge Lorenzo prigioniero di se stesso e della Honda Un

Marc Marquez MotoGP - GP Thailandia 2019 : “L’approccio sarà sempre quello di vincere e di fare il meglio possibile” : Marc Marquez è pronto a chiudere il cerchio. L’asso nativo di Cervera, forte di otto successi e cinque secondi posti nei 14 round disputati nel Mondiale 2019 di MotoGP, ha l’opportunità di concludere la contesa iridata matematicamente in vista del prossimo weekend a Buriram (Thailandia). Sul circuito asiatico, infatti, a Marc basterà fare due punti in più del ducatista Andrea Dovizioso per vincere il suo ottavo titolo mondiale in ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : Andrea Dovizioso a caccia di un successo per il morale a Buriram : Parlare di vittoria quando c’è da battere un pilota che vince otto gare e arriva secondo in cinque non è propriamente facile. Nel Mondiale 2019 di MotoGP va così perché Marc Marquez è nel pieno della sua maturazione. In sella alla Honda, che solo lui sa portare così al limite, l’asso nativo di Cervera ha praticamente ipotecato il suo ottavo titolo iridato in carriera, potendo contare su 98 lunghezze di vantaggio su Andrea ...

MotoGP – Jorge Lorenzo in Thailandia per migliorare : “ad Aragon abbiamo avuto un buon passo e…” : Jorge Lorenzo ha intenzione di far bene a Buriram: il maiorchino punta a migliorarsi ancora al Gp della Thailandia E’ tutto pronto a Buriram per il Gp della Thailandia: inizia finalmente il tour extra europeo della MotoGp, con Marquez che già si gioca il primo match point. In terra thailandese proverà a fa bene Jorge Lorenzo, reduce da una stagione complicata: “l’anno scorso non ho avuto il miglior weekend in Thailandia a ...

MotoGP – Marc Marquez in Thailandia motivato - ma lo spagnolo non pensa al titolo Mondiale : “l’approccio non cambia” : Marc Marquez non pensa al titolo Mondiale: le sensazioni dello spagnolo alla vigilia del Gp della Thailandia La MotoGp torna protagonista: dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di Aragon, i campioni delle due ruote volano in Thailandia, per iniziare il lungo tour extra europeo. Marquez, a Buriram, si gioca il primo match point: tante sono infatti le combinazioni che permettono allo spagnolo della Honda di essere nuovamente ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : Valentino Rossi punta al podio per invertire la tendenza della sua peggiore stagione in Yamaha : Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre andrà in scena il fine settimana del Gran Premio della Thailandia 2019, quindicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP e primo atto della consueta trasferta asiatica collocata nell’ultima parte del campionato. Con un Mondiale ormai saldamente nelle mani di Marc Marquez, il quale potrebbe festeggiare proprio a Buriram la certezza matematica dell’ottavo titolo iridato nel Motomondiale, ci si ...

MotoGP – Valentino Rossi sempre in forma grazie agli allenamenti con i giovani dell’Academy : sfida sulla motocross in vista della Thailandia [FOTO] : Valentino Rossi non si ferma mai: allenamento sulla moto da cross per arrivare in formissima al Gp della Thailandia Pausa terminata, per i piloti della MotoGp è tempo di tornare in pista: i campioni delle due ruote iniziano il loro tour extra-europeo, partendo dalla Thailandia, dove si correrà domenica mattina. In attesa di tornare in pista, però, i piloti non sono di certo rimasti con le mani in mano. Valentino Rossi, come sempre, ha ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : il percorso di Buriram ai raggi X. Un mix tra velocità e tecnica che potrebbe favorire la Honda : Il Motomondiale 2019 si appresta a tornare in pista per la seconda edizione del GP della Thailandia che si correrà sul Chang International Circuit di Buriram. Mancano solamente cinque round alla fine della stagione e il catalano Marc Marquez detiene al momento un vantaggio di 98 punti sulla Ducati di Andrea Dovizioso; non è molto difficile fare i conti e capire che all’iberico basterà guadagnare domenica due punti sul forlivese per ...

MotoGP - si vola in Asia per il Gran Premio della Thailandia : ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Dopo una settimana di pausa, il circus della MotoGp torna in pista per il Gran Premio della Thailandia, quindicesimo appuntamento in calendario Una settimana di pausa e via di nuovo in pista per i piloti di MotoGp, che lasciano l’Europa per trasferirsi in Asia per il Gran Premio della Thailandia, quindicesimo appuntamento del calendario mondiale. Sul circuito di Buriram Marc Marquez potrebbe già confermarsi campione del mondo, ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Buriram : Nel prossimo weekend (4-6 ottobre) andrà in scena il 15° round del Motomondiale 2019. Sul tracciato di Buriram, in Thailandia, i centauri più veloci del mondo si affronteranno in cerca del successo e della gloria. Nella MotoGP i discorsi iridati, ormai, sono virtualmente chiusi. Marc Marquez ha praticamente “ucciso” il campionato e i 98 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso lo testimoniano. La stagione incredibile di cui si sta ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : Valentino Rossi - la campagna asiatica cruciale per dare una svolta alla stagione : Mancano cinque appuntamenti al termine della stagione nel Mondiale MotoGP 2019 e poco rimane da dire o scrivere su una annata completamente dominata da Marc Marquez. Lo spagnolo è pronto per togliere dal ghiaccio lo champagne per festeggiare il suo ennesimo titolo, forse il più netto di sempre. Il suo ruolino di marcia clamoroso ha tolto ogni vibrazione a questo finale di campionato e, quindi, ci accingiamo a vivere cinque Gran Premi ...

MotoGP – Marc Marquez è campione del mondo in Thailandia se… : In Thailandia il primo match point di Marc Marquez: lo spagnolo diventa campione del mondo se… Marc Marquez ha trionfato ieri davanti al suo pubblico di casa: il campione spagnolo della Honda si è aggiudicato il Gp di Aragon, dominando la gara sin dalla partenza, senza rivali. Marquez, dunque, si conferma sempre più leader della classifica piloti a ben 98 punti dal secondo Dovizioso. In Thailandia, il campione del mondo in carica, si ...

MotoGP - Marquez e quella fuga per la vittoria : “questa era la mia strategia - in Thailandia per vincere il titolo” : Grazie al successo ottenuto ad Aragon, lo spagnolo è vicinissimo alla vittoria del titolo che potrebbe arrivare già in Thailandia Un Gran Premio mai in discussione, una gara dominata dalla prima all’ultima curva, con un Marc Marquez davvero imprendibile per tutti. Lo spagnolo si impone in solitaria ad Aragon, aumentando il proprio vantaggio su Dovizioso e avvicinandosi al titolo mondiale, che potrebbe arrivare già in ...