Morto sul lavoro a Frosinone Paolo Capone | Leader UGL | “Fermiamo stragi sul lavoro

Incidente sul lavoro allo stabilimento Fca di Piedimonte San Germano. Morto operaio 40enne : Incidente sul lavoro nella notte nello stabilimento Fca di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. La vittima è un operaio 40enne della zona. L’Incidente è avvenuto al reparto presse a freddo.Sul posto i carabinieri della compagnia di Cassino. Da una prima ricostruzione, sembra che la vittima stesse spostando, insieme a un altro collega, un macchinario in azione che gli ha provocato una profonda ferita al collo. ...

Tre camion e un’auto si sono scontrati sull’autostrada A32 vicino a Bardonecchia - è Morto uno degli autisti : Tre camion e un’auto si sono scontrati sull’autostrada A32 vicino a Bardonecchia, in provincia di Torino: uno degli autisti è morto, mentre gli altri due sono stati feriti. Tutti e quattro i mezzi coinvolti sono bruciati: il tratto di autostrada è

Sigaretta elettronica all’improvviso esplode - alcuni frammenti si trasformano come proiettili e trafiggono il cranio di un 38 enne Morto sul colpo : Un tragico incidente è avvenuto in Florida. Un uomo di 38 anni è morto in seguito all’esplosione di una Sigaretta elettronica. La Sigaretta, subito dopo l’esplosione, si è frantumata in mille pezzi alcuni dei quali sono diventati dei veri e propri proiettili che si sono conficcati nel cranio dell’uomo uccidendolo sul colpo. Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato dai famigliari nella sua casa a St. ...

È Morto sul colpo : Claudio Lo Verde - 17 anni - una giovane vita spezzata in un attimo : Un drammatico incidente mortale si è verificato intorno alle ore 11:30 davanti la Raffineria di Milazzo. Il 17enne Claudio Lo Verde di Villafranca Tirrena a bordo di un scooter X-Max è finito sotto una betoniera e l’impatto è stato fatale. La vittima andava in direzione Messina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Milazzo, la polizia locale e i vigili del fuoco. Stando una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo viaggiava a ...

Giallo ad Alessandria - papà trovato Morto in casa con una ferita sulla schiena : ferito il figlio : Un pensionato di 74 anni è stato trovato morto nella sua casa casalnoceto, in provincia di Alessandria, con varie ferite alla schiena. ferito al collo il figlio di 43 anni, che al momento è piantonato in ospedale, dove è stato trasportato in codice rosso: gli inquirenti non escludono che si sia trattato di omicidio-suicidio.Continua a leggere

Precipita durante un’escursione sulle Apuane : Morto 52enne : Precipita durante un’escursione sulle Alpi Apuane, in provincia di Lucca, morto un 52enne tedesco. La salma dell’uomo è stata individuata nel pomeriggio dopo ricerche scattate in mattinata, parecchi metri sotto la ferrata, 150 metri sotto passo Fiocca, nel Fosso dell’Anguillaia nel comune di Vagli. Da quanto spiegato il 52enne, di Francoforte, sarebbe Precipitato da un’altezza di 30 metri. Il Soccorso alpino e ...

Travolto da auto sull’Appia a Latina : Morto 56enne : Roma – Drammatico l’epilogo del grave incidente che si è verificato la mattina di martedì 24 settembre nella zona di Tor Tre Ponti a Latina. Un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgone lungo la via Appia mentre attraversava la strada. Lo scrive LatinaToday. Nel forte impatto con il veicolo il pedone è stato sobbalzato per molti metri sul manto stradale finendo contro un veicolo in sosta. L’uomo ...

Cervo in fuga sulla carreggiata : due motociclisti feriti - Morto l'animale : L'incidente questa mattina a Bovisio Masciago, vicino Monza. Niente da fare per lo sfortunato Cervo. Il conducente della...

Incidenti in montagna : Morto escursionista colto da malore sul Lavaredo : Un escursionista è stato colto da malore mentre percorreva il sentiero numero 101 che dal Rifugio Auronzo porta al Lavaredo ed è deceduto. Lo rende noto il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto. All’uomo, A.L., 59 anni, di Bagno a Ripoli (FI), sono state subito praticate le manovre di rianimazione dai presenti e dal personale del Rifugio, ai quali sono poi subentrati medico e infermiere dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, ...

Stesso Morto - due necrologi diversi sullo stesso giornale - il primo della famiglia e l’altro dell’amante - così la moglie scopre la verità : Un uomo di 55 anni, Leroy Bill Black è morto per un terribile male, un cancro ai polmoni dopo infinite sofferenze. Sul giornale della città dove l’uomo è morto ed è vissuto per tutta la vita, l’Atlantic City Press, sono apparsi due necrologici, uno pubblicato dalla moglie del defunto, l’altro dall’amante. I due necrologici non sono passati inosservati e in città hanno iniziato a parlarne tutti. Nel primo necrologio la moglie ...

Francesco Agostinelli - trovato Morto in auto il genero di Roberto Cavalli : è giallo sulle cause del decesso : Il corpo senza vita di Francesco Agostinelli, genero dello stilista Roberto Cavalli, è stato ritrovato in un’auto parcheggiata nel cortile di un palazzo al civico 35 di via Sabaudia a Latina. Aveva 47 anni. Il suo cadavere è stato trovato all’interno di una Fiat 500 Abarth da alcuni condomini che hanno subito dato l’allarme: immediato l’arrivo dei soccorsi e della polizia ma per l’uomo non c’era ormai più ...

Il ddl Pillon sull’affido condiviso è Morto e sepolto : Elena Bonetti, ministro per la Famiglia, mette una pietra sopra il ddl Pillon sull'affido condiviso: "Se mi hanno lasciato nel cassetto una copia del ddl Pillon? Non mi sono informata ma per quanto mi riguarda resterà nel cassetto". Un messaggio chiaro con il quale accantona la proposta di legge presentata dal senatore leghista Simone Pillon.Continua a leggere

Christopher Eccleston di Doctor Who e la lunga lotta contro la malattia : “Pensavo che sarei Morto sul set” : Christopher Eccleston di Doctor Who non ama molto ricordare i tempi in cui recitava nella serie e forse adesso conosciamo il motivo. Il volto del Nono Dottore pubblicato una nuova autobiografia I Love The Bones Of You, in cui racconta l'esperienza sul set della serie, che nel 2005 è rinata grazie a Russell T. Davies, svelando la sua lunga ed estenuante lotta per la salute. In un estratto del libro, riportato dal Daily Mail, l'attore ...

Tragedia sulla Telesina : neonato Morto in scarpata - fermata la madre : BENEVENTO - Un macabro ritrovamento avvenuto questa notte, pochi minuti dopo la mezzanotte, lungo la statale «Telesina», al chilometro 44, esattamente a metà strada tra gli...