Mondiali di ciclismo 2019 – Trentin tra delusioni e promesse | “non avrei mai pensato che

Ciclismo - Ranking UCI dopo i Mondiali : l’Italia sale in seconda posizione! Roglic sempre in testa - Viviani miglior azzurro : Primoz Roglic si è confermato in testa al Ranking UCI, la classifica internazionale stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. Lo sloveno, vincitore dell’ultima Vuelta di Spagna, resta al comando con 4180,28 punti e ha oltre 600 lunghezze di vantaggio nei confronti del francese Julian Alaphilippe: si tratta di un margine decisamente confortante al termine dei Mondiali andati in scena la scorsa settimana nello Yorkshire, mancano ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : tanti favoriti non pervenuti. Alaphilippe comparsa - Belgio evaporato : Doveva essere il Mondiale della sfida fra i grandi nomi del Ciclismo ed invece per una lunga serie di avvenimenti a vincere, ma in generale ad occupare le posizioni sul podio sono state delle ipotetiche sorprese. Quello che fa specie è che non solo i favoriti non hanno vinto, ma per molti di loro vale anche la teoria che non li ha nemmeno visti protagonisti. Freddo artico, pioggia battente, cadute e chilometraggio davvero importante sono state ...

Mondiali di ciclismo - Julian Alaphilippe : ‘Giornata di sofferenza - ma abbiamo corso bene’ : La pioggia e il freddo hanno costretto Julian Alaphilippe ad una corsa anonima ai Mondiali di ciclismo in Yorkshire. Il capitano della Francia era considerato uno dei grandi favoriti per la conquista della maglia iridata, ma è stato bloccato dalle condizioni meteo particolarmente avverse. Il vincitore della Sanremo non si è però voluto arrendere ad un mesto ritiro, ed anche se nelle retrovie e con grande sofferenza ha concluso la corsa elogiando ...

Mondiali di ciclismo - Peter Sagan : ‘Ho perso l’occasione di essere davanti’ : Peter Sagan non è riuscito ad entrare una volta di più nella storia del ciclismo con quel quarto titolo Mondiale che nessuno è mai riuscito a conquistare. Nonostante una stagione un po’ sottotono, il campione slovacco è sembrato in grande giornata nella corsa iridata, ma non è riuscito a concretizzare al meglio il suo stato di forma e le difficoltà degli avversari più accreditati. Sagan non ha letto nella maniera migliore la corsa dal punto di ...

Ciclismo - Matteo Trentin : “Prenoto la rivincita ai Mondiali : tra due anni in Belgio. Ieri un argento amaro” : Matteo Trentin sta cercando di smaltire la delusione per il secondo posto ottenuto Ieri ai Mondiali di Ciclismo, l’azzurro ha perso lo sprint col danese Mads Pedersen quando sembrava essere il favorito per mettersi al collo la medaglia d’oro. Il Trentino ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Radio Anch’Io Sport: “È un argento ancora amaro, è come mangiare una mela rossa ma che è ancora verde. Ha quel sapore lì. ...

Mondiali di ciclismo - Mathieu Van der Poel : ‘Stavo bene - ma avevo molto freddo’ : Il Mondiale di Mathieu Van der Poel è finito con grande amarezza, ma senza particolari recriminazioni. Il fuoriclasse olandese che si divide tra strada, ciclocross e mountain bike, era arrivato alla rassegna iridata come il principale favorito sull’onda di una stagione di classiche sontuosa e un ritorno in grande stile a fine estate. Van der Poel è uscito allo scoperto a poco più di 30 chilometri dal traguardo, favorendo la fuga che poi ha ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Tiberi - Piccolo - Battistella e Dainese. L’Italia ha un futuro : Tra gli appena conclusi Campionati del Mondo 2019 e gli Europei di inizio agosto, l’Italia, nelle categorie junior e U23, ha vinto 4 ori su 8 disponibili. Negli junior gli azzurri hanno dominato entrambe le prove a cronometro, con Antonio Tiberi che si è imposto nella rassegna iridata e Andrea Piccolo in quella europea. Tra gli ex dilettanti, invece, il Bel Paese ha conquistato i due titoli in linea, rispettivamente con Samuele Battistella ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Sono orgoglioso della prova della squadra ai Mondiali - ci riproveremo con più forza l’anno prossimo” : L’Italia ha corso bene ma è mancata la ciliegina sulla torta. Il responso della prova in linea maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo in Yorkshire è questo. E’ mancato il colpo risolutivo di Matteo Trentin (secondo), a cui sono mancate le gambe, dopo una corsa molto faticosa, resa ancor più logorante dalle cattive condizioni meteorologiche. Una gara interpretata alla perfezione dalla Nazionale guidata dal CT Davide Cassani al quale ...

Ciclismo femminile - Mondiali 2019 : azzurre - il gap dall’Olanda si è ampliato : Archiviato il Campionato del Mondo 2019 nello Yorkshire, possiamo tracciare un bilancio della spedizione azzurra nella settimana iridata britannica, ma soprattutto per quando riguarda le nostre ragazze. Forse ci eravamo abituati fin troppo bene in questi anni, con vittorie, ma anche solo medaglie d’argento e di bronzo sia tra le juniores che le Élite, e le speranze per questa edizione dei Mondiali erano le medesime di quelle precedenti. La ...

Mondiali di ciclismo 2019 – Trentin non si dà pace : “mi girano gli zebedei - se facessimo altre venti volate ne perderei una” : Il corridore italiano è tornato a parlare dell’argento conquistato ai Mondiali di Harrogate, non nascondendo la sua delusione per il mancato oro Non riesce ad assimilare la delusione Matteo Trentin dopo il secondo posto ottenuto ai Mondiali di Harrogate, l’amarezza per non aver centrato l’oro è più forte della soddisfazione di aver regalato all’Italia un argento iridato dopo undici anni di attesa. Magari tra qualche ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i promossi e bocciati. Pedersen e l’Italia al top - malissimo Alaphilippe e il Belgio : Ancora tempo di bilanci, con il Mondiale 2019 di Ciclismo nello Yorkshire che va in archivio. Giornata da tregenda ieri, quella nella quale si è imposto a sorpresa il danese Mads Pedersen. Andiamo a rivivere per l’ultima volta la prova iridata con i promossi e i bocciati. promossi Mads Pedersen: chi se lo sarebbe mai aspettato? Bookmakers e addetti ai lavori sicuramente no. Difficilmente ci avrebbero puntato anche i danesi stessi, che in ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Davide Cassani la mente dietro la miglior spedizione azzurra degli ultimi 10 anni. L’Italia torna - finalmente - dove le compete : Era dal 2008 che l’Italia non vinceva un Campionato del Mondo di Ciclismo su strada maschile di qualunque categoria. Elite, U23, juniores non faceva differenza. Dopo i grandi fasti dei decenni precedenti, infatti, negli anni ’10 la maglia iridata era diventata un oggetto irraggiungibile per gli azzurri. Il Bel Paese era stato, così, sovente salvato dalle donne. Qualcosa, però, è cambiato da quando Davide Cassani è diventato CT della ...