Mondiali Atletica 2019 – Missione compiuta per Tamberi | ‘Gimbo’ stacca il pass per la

Fonte : sportfair

(Di martedì 1 ottobre 2019) L’azzurro supera in scioltezza la semifinale del salto in alto, chiudendo al decimo posto con la misura di 2,29 Gianmarcoraggiunge il primo obiettivo dei suoidia Doha, l’azzurro infatti centra l’accesso alla finale del salto in alto chiudendo la semifinale al decimo posto. AFP/LaPresse Tornato in gara dopo una lunga assenza, ‘Gimbo‘ riesce a piazzarsi tra i migliori dodici del panorama internazionale al contrario di Stefano Sottile che, con la misura di 2,26, si piazza in sedicesima posizione e dice addio alla competizione. Buona invece la prestazione di, che entra in gara superando al primo tentativo prima i 2,17 e poi i 2,22. Servono due salti per superare invece i 2,26 mentre, all’ultima occasione utile, centra i 2,29 che gli bastano per accedere in finale. L’azzurro tornerà in pedana adesso venerdì ...

