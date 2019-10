Mondiali 2019 | Bleus e All Blacks | doppia sfida alle Americhe

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) Il mercoledì iridato si presenta con due partite non di cartello, ma dove scendono in campo due delle squadre che sognano di arrivare fino a Yokohama il prossimo 2 novembre. Francia e Nuova Zelanda, infatti, saranno impegnate domani in due partite che non devono preoccuparle, ma dove il flop sarebbe irreparabile. Iaffronteranno, infatti, gli Stati Uniti, mentre gli Allandranno a caccia del Canada. Torna in campo la Francia9.45 dopo l’importante vittoria sull’Argentina e l’obiettivo è mettersispla pratica Stati Uniti per concentrarsi ancora di più sullada dentro o fuori con l’Inghilterra. E gli USA visti con i britannici non possono essere un ostacolo per i ragazzi di Jacques Brunel, favoriti d’obbligo per la vittoria.che fanno un ampio turnover, sia per dare minuti e spazioriserve, sia perché torneranno in ...

