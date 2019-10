Milano | due furti con scasso nella pizzeria dello chef napoletano Vesi

Milano - crolla controsoffitto del cinema : due feriti : Milano, 30 set. (AdnKronos) - crolla il controsoffitto del cinema Ariosto di Milano, durante la visione di un film, causando due feriti. Gli spettatori sono stati portati in codice verde al Policlinico. Sul posto, intorno alle 20.30, sono intervenuti la Polizia di Milano, i Vigili del Fuoco del Coma

Milano : blitz in campo rom - trovate due macchine rubate : Milano, 30 set. (AdnKronos) - blitz dei carabinieri nel campo nomadi di via Bonfadini a Milano. Le operazioni sono iniziate alle 4 del mattino. Sul posto sono intervenuti circa 80 uomini e un elicottero. Sono stati controllati tutti gli appartamenti, ma solo nell'area comune è stata trovata una pist

Milano - crolla il controsoffitto del cinema Ariosto - due feriti : Due feriti lievi e tanto spavento, quando domenica sera è crollata una parte del controsoffitto di una sala del cinema Ariosto, nel centro di Milano. Sul posto sono arrivati polizia e vigili del fuoco, oltre a due ambulanze e un'automedica per soccorrere i feriti. I feriti L'Ariosto è un piccolo e storico cinema della città, situato vicino a Parco Sempione, noto per le proiezioni di film d'autore e documentari. I feriti, che hanno riportato un ...

DIRETTA/ Treviso Olimpia Milano - risultato 0-0 - streaming video e tv : palla a due! : DIRETTA Treviso Olimpia Milano, risultato live 0-0, streaming video e tv: al PalaVerde torna il basket di Serie A1, la partita comincia!

I due progetti per il nuovo stadio di Milano : Al Politecnico Bovisa di Milano, Inter e Milan hanno presentato i progetti preliminari per il loro nuovo stadio a San Siro

Milano - madre precipita da un palazzo con la figlia di due anni : la donna ha perso la vita : A Milano una donna è precipitata da un palazzo con la sua bambina. All'arrivo dei soccorsi, per la 43enne non c'è stato più niente da fare, mentre la figlia di due anni è stata ricoverata in condizioni disperate. La Questura indaga sull'accaduto. Si lancia dall'ottavo piano con la figlia e perde la vita: sui social un messaggio d'addio Intorno alle 15 di ieri pomeriggio, 23 settembre, una donna è caduta con la figlia dall'ottavo piano di un ...

Milano : armi da guerra in casa - sorveglianza speciale per due rapinatori seriali : Milano, 23 set. (AdnKronos) - Avevano rapinato delle banche e nelle loro case sono state trovate alcune armi da guerra. La Questura di Milano ha così disposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di due uomini. Il primo, 56 anni, con precedenti per truffa, sequestro di person

Milano : furti in Stazione Centrale - due arresti : Milano, 23 set. (AdnKronos) - Sale a bordo di un treno Frecciarossa alla Stazione Centrale di Milano e tenta di portare via il bagaglio di un passeggero. Un cittadino libico, di 29 anni, è stato arrestato a Milano con l'accusa di furto aggravato. La polizia ferroviaria, insospettiti dall'uomo, lo ha

Spray urticante all'Hollywood di Milano : evacuato il locale - due leggermente feriti : all'Hollywood di Milano è stato spruzzato dello Spray al peperoncino: due ragazzi sono stati intossicati e altri due sono rimasti contusi. In una delle discoteche più importanti del capoluogo meneghino lo Spray urticante torna a seminare il panico: è successo la notte scorsa, 22 settembre, intorno alle 2:30. Ritorna l'incubo dello Spray urticante: paura all'Hollywood di Milano Nel locale situato nella zona della movida di Corso Como, mentre era ...

Milano - spray al peperoncino all’Hollywood : evacuata la discoteca - due ragazzi contusi e due intossicati : Due ragazzi sono rimasti leggermente contusi e altri due intossicati dopo che è stato spruzzato dello spray al peperoncino all’Hollywood, una delle discoteche più famose di Milano. È successo intorno alle 2.30 di domenica notte: come hanno raccontato alcuni testimoni ai carabinieri, due persone hanno spruzzato lo spray urticante all’interno del locale, nella pista da ballo, e poi sono scappate mentre tra i presenti si scatenava il ...