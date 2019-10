Milano | Beppe Sala ora si concentra sul greenwashing Peccato che non pedali

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) All’ultimo grande Friday for future s’è presentato anche il sindaco di: centinaia di selfie e di foto lo ritraggono sorridente tra i ragazzi della generazione Greta. E’ il patron di una città in grande spolvero, economicamente ma anche letteralmente: per citare un solo dato, nel 2019 sono stati registrati 83 giorni oltre i limiti di pm10, anche se ne sarebbero consentiti dalle Ue solo 35. Perciò orasisuldella sua stessa immagine, e a tal fine si è persino attribuito le nuove deleghe alla “transizione ambientale”, sic. Deve anche far dimenticare il bilancio ecologico della sua Expo, quanto consumo di suolo ha promosso (circa un milione di metri quadrati cementificati su terreni un tempo agricoli, solo per l’area di Rho), quanto asfalto per il traffico ha avallato, quanto inquinamento nelle falde ...

