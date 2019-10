Milan | nessuna sfuriata di Giampaolo | clima sereno nell’allenamento rossonero

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019)da parte di Marco, questa mattina, nel primo allenamento dopo il flop contro la Fiorentina e la lunga giornata di ieri in cui la sua posizione è rimasta in bilico. L’allenatore non ha alzato i toni né negli spogliatoi né prima della seduta, convinto che farli lavorare con serenità nella settimana verso la gara da dentro o fuori con il Genoa sia il modo migliore per produrre risultati. Il tecnico è arrivato aello due ore prima dell’inizio della seduta, fissata per le 10.30. Presenti il dt Maldini e il ds Massara. Assente il Cfo Boban, di rado al seguito della squadra per gli allenamenti. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolodinell’allenamentosembra essere il ...

