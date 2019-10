Milan | la panchina di Giampaolo traballa | Maldini prenota una cena con Shevchenko

Fonte : sportfair

(Di martedì 1 ottobre 2019) Presente ao per assistere al match tra Atalanta e Shakhtar Donetsk,vedrà poi aper parlare di futuro Il momento non è certamente dei migliori, ilnaviga in acque tempestose e la sconfitta subita a San Siro contro la Fiorentina non ha fatto altro che acuire questo clima di negatività. Spada/LaPresse Ladi Marco, il suo futuro a tinte rossonere non è più così certo, anche se Paolosi ostina a confermare la fiducia della società all’ex allenatore della Sampdoria. Al tempo stesso però, il direttore tecnico della società di via Aldo Rossi si guarda intorno, magari provando ad individuare una lista di possibili sostituti che potrebbe tornare utile in caso di sconfitta anche contro il Genoa. In cima a questo elenco c’è il nome di Andriy, attuale commissario tecnico dell’Ucraina che oggi ...

capuanogio : ?? Il #Milan merita rispetto! Tutti colpevoli per la crisi infinita, ma qualcuno di più e non sta in campo o in panc… - DiMarzio : #Genoa, decisione definitiva: confermato #Andreazzoli in panchina fino alla partita con il #Milan - RaiSport : Negli ultimi cinque anni sulla panchina del #Milan si sono seduti 9 allenatori #CalcioTotale??… -