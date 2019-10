Milan | Elliot avrebbe perso la pazienza | Gattuso potrebbe tornare sulla panchina rossonera

Milan - non solo Giampaolo : anche Boban e Maldini a rischio - la posizione di Elliott : Clima rovente in casa Milan, con la proprietà rossonera che, dopo l’avvio di stagione disastroso, potrebbe mettere tutti in discussione. Tutti, nessuno escluso. Non solo Marco Giampaolo e i giocatori, ma anche la dirigenza, a partire da Paolo Maldini e Zvone Boban, che in estate erano stati individuati come gli uomini giusti da cui ripartire. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la presenza di Gordon Singer a Milano non ...

Milan - l'uomo di Elliot in città : il summit con cui si decide il futuro della società : Primi momenti di difficoltà del Milan americano ed ecco che i pezzi grossi dirigenziali scendono in campo. Gordon Elliott Singer, figlio del patron rossonero Paul, si è fatto vivo a San Siro per accertarsi dello stato di salute della sua creatura che, a giudicare dai risultati, non se la sta passand

Gazzetta : la crisi del Milan è colpa di tutti - da Elliot all’ultimo della panchina : Sulla Gazzetta dello Sport, Fabio Licari scrive di Giampaolo e della disastrosa situazione in cui si trova il Milan. “Dev’essere terribile interrogarsi già alla sesta giornata se licenziare un allenatore che non sembra il primo colpevole, ma che di responsabilità ne ha indiscutibilmente tante anche lui ed è ormai appeso a un filo”. Impossibile non provare empatia per il tecnico, scrive Licari. Anche da parte del tifoso più arrabbiato ...

Elliott : «Il Milan non è in vendita» : «Elliott smentisce categoricamente le voci riguardanti l’interesse di Bernard Arnault e del gruppo LVMH ad acquisire AC Milan. Elliott conferma che il Club non è in vendita». È quanto dichiarato all’Ansa un portavoce del fondo americano su una possibile vendita del club rossonero. L'articolo Elliott: «Il Milan non è in vendita» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Repubblica : Louis Vuitton/Milan - si tratta. Elliott spinge lo stadio per rendere appetibile la vendita : E’ da due mesi che negli ambienti parigini della moda circola la voce che Bernard Arnault, proprietario del gruppo Lvmh–Louis Vuitton, voglia acquisire il Milan. La notizia è stata smentita dalla multinazionale, ma i Milanisti si aggrappano alla speranza, scrive Repubblica. Il club non centra la Champions da 6 anni e anche in questa stagione ha iniziato male, con 3 sconfitte in 5 giornate. Hanno fatto peggio solo Spal e Sampdoria. I tifosi ...

Milan - offerte da Arabia Saudita ed Emirati Arabi : ecco perché Elliott non è (per ora) interessato : Sembrano essere arrivate delle novità per quanto riguarda la cessione del Milan da parte del Gruppo Elliott. Dopo la smentita da parte di Louis Vuitton dell'indiscrezione del Messaggero che voleva Bernard Arnault interessato ad acquistare il Milan per 1 miliardo di euro, ora Repubblica segnala dei s

Louis Vuitton offre 1 miliardo a Elliot per rilevare il Milan : Bernard Arnault vuole il Milan. Lo riporta il Messaggero che parla di un miliardo di euro come offerta che il proprietario del gruppo Lvmh–Louis Vuitton (il più grande conglomerato mondiale del lusso, con un impero che controlla 70 marchi) sarebbe pronto ad offrire al gruppo Elliott, per rilevare la società rossonera. La notizia era già stata smentita alcuni mesi fa, ma adesso la situazione sembra diversa e la cifra messa sul piatto potrebbe ...