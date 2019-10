Migliori canzoni d' autunno | 10 nuovi singoli da aggiungere in playlist

Fonte : gqitalia

(Di martedì 1 ottobre 2019) Quali sono i brani d'2019 daalla? Dieciper far sì che la vostra personale selezione musicale pulluli di novità. Aiello, «Il cielo di Roma» E se piove? Ma che importa, non dirmi che non vuoi bagnarti Torneranno i cinema d’estate, le corse a casa dopo il mare Le lucciole a Roma come diceva Lorenzo E sarà bellissimo di nuovo,tanto Roma è bella sempre Quasi come noi Cosentino di nascita, ma romano d'adozione e con due date già sold out all’attivo, Aiello ritorna in scena con il nuovo album Ex Voto (con un totale di 9 tracce, tra cui 6 brani inediti), con un disco d’oro in archivio per Arsenico e con una visione dell’amore che vuole essere più di riscossa che non d'invito a indulgere in nostalgie e amarezze-zavorra. Pop, indie o new pop che dir si voglia e attingendo a ...

Angy64646138 : Auguri Renato le tue canzoni sono quelle dei migliori anni della nostra vita ?????????? - _pinwheelsroad : RT @_happinessmnicx: ' Ultimo non mi piace ' OPINIONE. GUSTI MUSICALI DIFFERENTI. RISPETTO. EDUCAZIONE. ' Ultimo fa schifo e fa canzoni… - halfbloood__ : Le canzoni migliori si scrivono di notte -