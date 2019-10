Messina | dieci anni fa l’alluvione che provocò 37 vittime FOTO

Alluvione a Messina - dieci anni dopo : nessuna giustizia per i 37 morti : 37 morti e nessun colpevole. Due corpi mai ritrovati. Paesi e borghi distrutti dall’Alluvione che hanno cambiato volto in nome della sicurezza. Era il 1 ottobre del 2009 quando una colata di fango venne giù dalla montagna trascinando via intere abitazioni (FOTO). Giampilieri, Scaletta Zanclea, Itala, Briga, Molino, Altolia. Un territorio ferito per sempre da quel violento nubifragio che riversò, in poche ore, 350 millimetri di acqua. dieci anni ...