**Messina : corruzione elettorale - condannato ex deputato Genovese** : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) – L’ex deputato Francantonio Genovese e il cognato, ex deputato regionale Franco Rinaldi, sono stati condannati nella notte dal Tribunale di Messina per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale. Genovese, che non è più in politica, è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di carcere, al cognato inflitti invece 3 anni e 4 mesi. La sentenza è stata emessa dopo oltre dieci ore di ...