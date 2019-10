Messina | 10 anni da alluvione Giampilieri | Protezione civile | ‘realizzato 95% delle opere’

Alluvione Messina - dieci anni dopo : i lavori di messa in sicurezza del territorio. FOTO : Il 1 ottobre 2009 una colata di fango distrusse Giampilieri e Scaletta Zanclea. Oggi quegli stessi borghi sono stati messi in sicurezza ma si sono svuotati. Tra le opere più importanti realizzate il canale fugatore, in grado di controllare l’acqua a Giampilieri

Messina - dieci anni fa l’alluvione che provocò 37 vittime. FOTO : Nella notte tra l’1 e il 2 ottobre del 2009 un violento nubifragio causò un disastro idrogeologico che colpì in particolare le frazioni di Giampilieri e Scaletta. Frane di fango e detriti, ma anche lo straripamento di diversi corsi d’acqua provocarono decine di morti

Alluvione a Messina - dieci anni dopo : nessuna giustizia per i 37 morti : 37 morti e nessun colpevole. Due corpi mai ritrovati. Paesi e borghi distrutti dall’Alluvione che hanno cambiato volto in nome della sicurezza. Era il 1 ottobre del 2009 quando una colata di fango venne giù dalla montagna trascinando via intere abitazioni (FOTO). Giampilieri, Scaletta Zanclea, Itala, Briga, Molino, Altolia. Un territorio ferito per sempre da quel violento nubifragio che riversò, in poche ore, 350 millimetri di acqua. dieci anni ...

"Non dimenticare il passato e affrontare il futuro". Messina ricorda l'alluvione - 10 anni dopo : Tre giorni di appuntamenti per ricordare un momento buio del passato, ma anche per affrontare il futuro. Dal 29 settembre al 1 ottobre a Messina sono in programma una serie di eventi in occasione dei dieci anni dell’alluvione che travolse la città e causò la morte di 37 persone. “Un’occasione, questa, nella quale si parlerà anche di iniziative utili a far sì che simili eventi non si ripetano ...

Messina - in Appello ridotta la condanna per l’ex deputato Pd Genovese : sei anni e otto mesi : Assolto per riciclaggio, prescritto per alcuni capi d’imputazione di frode fiscale e truffa: si alleggerisce così la pena in secondo grado per l’ex deputato messinese Francantonio Genovese, da 11 anni a 6 anni e 8 mesi. Molto più severa era stata la sentenza di primo grado, in Appello è stata però confermata la condanna per associazione a delinquere, tentata estorsione, e sono stati confermati due ipotesi di reati fiscali e due ...

Orrore a Messina - anziana di 90 anni picchiata e violentata da due ragazzini : I due sono stati rintracciati dagli agenti con gli abiti ancora sporchi di sangue: si sarebbero fatti aprire la porta dalla...

Choc a Messina - botte e sesso con anziana di 90 anni : arrestati due ragazzi di 14 e 17 anni : Due ragazzi di 17 e 14 anni hanno picchiato, derubato e violentato una donna di 90 anni di Messina, nonna di uno dei loro amici. A lanciare l'allarme è stata la figlia dell'anziana, che è riuscita a raccontare tutto alla polizia. Al momento è ancora ricoverata in prognosi riservata con fratture multiple e contusioni in diverse parti del corpo.Continua a leggere

Messina - anziana rapinata e violentata in casa : arrestati due ragazzini di 17 e 14 anni. Uno è amico del nipote : Una storia dell'orrore, un incubo che arriva da Messina. La vittima è un'anziana, una donna di 90 anni, che è stata brutalmente aggredita da due ragazzini. Uno persino amico del...

Messina - rapinano e violentano una donna di 90 anni. Arrestati due giovani di 17 e 14 anni : Hanno picchiato, rapinato e violentato una donna di 90 anni. Due ragazzi di 17 e 14 anni anni sono stati Arrestati e condotti in un centro di prima accoglienza del tribunale dei minori. I fatti sono accaduti a Messina. L’anziana, ridotta in gravi condizioni, è stata salvata dalla polizia avvertita dalla figlia e ora è in ospedale per ferite, escoriazioni e fratture multiple: è in prognosi riservata. Proprio le analisi mediche hanno ...

Incredibile a Messina : 14enne e 17enne violentano sessualmente una donna di 90 anni e poi la riducono in fin di vita : Nella notte di domenica 15 Settembre, i poliziotti di Messina hanno arrestato due minorenni messinesi, un 17enne già noto agli uffici di polizia ed un 14enne, ritenuti responsabili in concorso tra loro dei reati di violenza sessuale, rapina aggravata e tentato omicidio nei confronti di una donna di 90 anni. Inoltre, entrambi sono indagati a piede libero per il reato di porto di strumenti atti ad offendere. In particolare, nel pomeriggio di ...

Messina : Siracusano (FI) - 'assoluzione De Luca conclude calvario di 9 anni' : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - "Con la conferma dell’assoluzione di Cateno De Luca, finalmente si conclude un calvario giudiziario durato 9 anni. Ne sono felice! Messina continuerà ad avere il suo sindaco che potrà portare a termine il lavoro iniziato con grande competenza forza ed abnegazione". Cos

Messina : Siracusano (FI) - ‘assoluzione De Luca conclude calvario di 9 anni’ : Palermo, 12 set. (AdnKronos) – “Con la conferma dell’assoluzione di Cateno De Luca, finalmente si conclude un calvario giudiziario durato 9 anni. Ne sono felice! Messina continuerà ad avere il suo sindaco che potrà portare a termine il lavoro iniziato con grande competenza forza ed abnegazione”. Così la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano commenta l’assoluzione in appello del primo cittadino di Messina ...

Incidente stradale a Messina : muore a 14 anni Aurora De Domenico : Ennesimo Incidente stradale a Messina. E' morta la 14enne Aurora De Domenico. Lo scontro è avvenuto tra un ciclomotore e un'auto

Messina : ragazza di 14 anni perde la vita in un incidente stradale : Ancora un incidente stradale nel siciliano: a perdere la vita stavolta è stata una ragazza delle provincia di Messina, Aurora De Domenico, che nella serata di ieri si stava recando in moto a una festa in compagnia di Alberto, il suo fratello maggiore. Per lei non c'è stato nulla da fare, il ragazzo, invece, non è in pericolo di vita. L'impatto e i primi soccorsi Doveva essere una serata all'insegna dell'allegria e della spensieratezza, ma, ...