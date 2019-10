Medico uccide la madre anziana perché non gli aveva cucinato il pollo al curry

Fonte : baritalianews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Un uomo di 45 anni Bejjam Kishore in India ha ucciso ladi oltre 80 anni per un futile motivo. L’uomo poi si è consegnato alla Polizia locale confessando l’omicidio. L’uomo è unche si era da poco separato dalla moglie ed era stato costretto a ritornare a vivere a casa con la. L’uomo, per dimenticare la delusione della separazione con la moglie,iniziato ad alzare un po’ troppo il gomito. Una sera, ubriaco fradicio, il 45 enne è tornato a casa e ha iniziato a litigare con larea di non avergliilal. Ilil giorno primacomprato ile dato allaper cucinarlo la sera dopo. Laperò nonesaudito il desiderio del figlio che era andato su tutte le furie. Il, al culmine della lite con la, si è impossessato di un coltello dalla cucina e ha colpito più volte la ...

