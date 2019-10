Matteo Renzi | Pietro Senaldi | il piano è fare incetta di grillini per arrivare al 10%

Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica - dopo la scissione giù Pd e Matteo Renzi. Tiene Salvini : La Lega si conferma primo partito. Matteo Salvini sembra non aver subito grossi scossoni dopo la crisi e la formazione di un nuovo governo che lo vede all'opposizione. Il Carroccio infatti vanta ancora un 31,4 per cento anche se, rispetto alla scorsa settimana, perde 0,6 punti percentuali. Il sondag

Matteo Renzi - l'intervista a Il Foglio svela la sua vera strategia : scardinare l'asse M5s-Pd : Lunedì 30 settembre, su Il Foglio, l'intervista-manifesto di Matteo Renzi. Un lunghissimo colloquio in cui il leader di Italia Viva spiega la sua strategia dopo l'addio al Pd. Quattro paginoni in cui, di fatto prende sempre più le distanze dal Pd e apre sempre più a Luigi Di Maio, con il quale non h

Forza Italia - parlamentari scontenti della Lega aprono a Matteo Renzi : Potrebbero esserci nuovi scenari politici all'interno del centrodestra: a scontentare una parte del partito di Forza Italia sarebbe l'insofferenza verso la Lega e verso il suo leader Matteo Salvini. All'interno degli azzurri sembra esserci più sintonia con la figura di Matteo Renzi, che da poco è uscito dal Partito Democratico per fondare Italia Viva: e non si esclude che alcuni di loro possano uscire dal partito. I malumori di Forza ...

Silvio Berlusconi - gli azzurri vogliono Matteo Renzi : "È lui a portare avanti le nostre battaglie" : "Renzi sta portando avanti le nostre battaglie. Sul no all'aumento delle tasse, sugli investimenti nelle opere pubbliche, sulla necessità di puntare sulle partite Iva. Basta con la politica di Salvini". Gli azzurri si lamentano con Silvio Berlusconi e ormai nemmeno da poco tempo. I forzisti chiedono

Giuliano Ferrara : "Perché paghiamo Matteo Renzi e che cosa farà per questo governo" : "Siamo consapevoli che l'alleanza innaturale è anche grottesca, che i rischi di flop sono altissimi, ma detto questo siamo incapaci di goderci lo spettacolo: e senza goduria non c'è vera critica, né stroncatoria né apologetica. C'è solo mugugno, che è il tipico compagno dell'attento posizionamento s

Giuseppe Conte - il sospetto su Matteo Renzi e Luigi Di Maio : "Così facciamo poca strada". La notte delle liti : "Se Renzi comincia a diffeRenziarsi per avere visibilità e Di Maio si mette a inseguirlo sul suo terreno, facciamo poca strada. Finiremo per dividerci in responsabili e arruffapopolo". Il clima nel quale si è definita la Nadef, la nota di aggiornamento del Documento di economia e Finanza, è questo:

Sondaggio Swg per Enrico Mentana : brutte notizie per Matteo Renzi. Italia Viva scende in picchiata : "La Lega perde lo 0,8 per cento attestandosi comunque come primo partito". Il Sondaggio di Swg per il Tg di La7 di Enrico Mentana delinea un clima molto chiaro: "Quasi tutte le forze politiche calano. Il Partito Democratico di Nicola Zingaretti, rispetto alla scorsa settimana, non subisce variazioni

Pietro Senaldi a Tagadà : "Matteo Renzi leader di Italia Viva e del Pd - come ha fregato Zingaretti" : "Matteo Renzi con la sua scissione sembra essere diventato sia il leader di Italia Viva sia il leader del Pd. La voce di Nicola Zingaretti non c'è, non si sente". Il direttore di Libero Pietro Senaldi, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, commenta l'intervista-manifesto di Matteo Renzi al Il F

"Quota 100 è un furto alle nuove generazioni" - dice Matteo Renzi : In una lunghissima intervista a Il Foglio Matteo Renzi dice che la prima differenza tra Italia Viva e il Pd è che “se un ventenne entra in una sezione del Pd gli chiedono ‘Con chi stai?', noi dobbiamo chiedergli ‘Che cosa pensi? Che idee hai? Che cosa proponi?'. Non me ne frega niente di farti iscrivere alla mia corrente, mi interessa sapere come vuoi cambiare il mondo”. Dopo di che l'ex premier ammette di dire queste cose “con una punta di ...

L'azionista Matteo Renzi sgomita al tavolo del Governo : Italia Viva è differente. Matteo Renzi assicura che crescerà e “sarà una rivoluzione”. In una lunga intervista concessa a Claudio Cerasa sul Foglio il senatore toscano sottolinea che “siamo un’altra cosa rispetto al Pd, abbiamo un altro stile, abbiamo un altro entusiasmo”. Un movimento che “non vive di correnti e di fuoco amico”. Riferimento al Pd di Nicola Zingaretti che ...

I sondaggi sorridono a Matteo Renzi - in crisi Salvini - Di Maio e Zingaretti : Il sondaggio elettorale realizzato dall’Istituto di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera certifica il vistoso calo della ?Lega di

Matteo Renzi al Foglio : “Italia viva si ingrandirà ancora di più” : In una lunga intervista-manifesto concessa al Foglio, in edicola domani, l’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, leader di Italia viva, annuncia che il suo partito presto si ingrandirà: Se guardate le immagini delle prime riunioni di questi giorni, penso a quella di Milano ma non solo, vedrete

Matteo Renzi e Matteo Salvini - "mattanza in aula" : perché il taglio dei parlamentari può punirli : Il taglio dei parlamentari stroncherà tutte le speranze dei transfughi di trovare un posto altrove. perché sarà una vera mattanza. Le campagne acquisti dei due Mattei, Renzi e Salvini sono solo sulla carta, perché dopo l'approvazione della riforma i partiti dovranno ridurre drasticamente le poltrone

Matteo Renzi al Wired Next Fest : “Sì all’Iva differenziata sui pagamenti digitali” : Matteo Renzi al Wired Next Fest (foto: Franco Russo) “Ridurre l’Iva a chi paga i contanti? Il principio è giusto, ma dobbiamo, per legge, cancellare le commissioni e i costi. Altrimenti diventa un business per i soliti noti”. Così dal palco del Wired Next Fest di Firenze Matteo Renzi, senatore e leader del nascente partito Italia Viva, commentando la proposta del ministero dell’Economia Roberto Gualtieri. Altro tema di attualità, il ...