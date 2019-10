Martello sindaco Lampedusa | “Premio Nobel per la pace a Lampedusa? Fuori dall’Italia si

Fonte : romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Migranti,):per lasi accorgono di quanto è importante la nostra funzione in Italia meno. Col nuovo governo qualcosa è cambiato. Con il ministero ci sentiamo quasi ogni giorno, ora ci prende in considerazione e ci chiama ogni qual volta c’è uno sbarco. C’è un segnale positivo ma l’Italia dovrebbe farsi sentire ancora di più in Europa. L’accordo di Malta non mi soddisfa perché è solo un primo passaggio. Ormai nella vita dei cittadini è diventata una consuetudine, è dal 1993 che abbiamo a che fare con questo fenomeno delle migrazioni. La gente inizia a incavolarsi solo quando c’è un sovraffollamento. Dal 2017 in poi abbiamo avuto un certo numero di tunisini che creavano problemi di ordine pubblico, si facevano arrestare apposta per essere trasferiti ad Agrigento e poi scappare in attesa del processo. E’ una ...

