Marocco | giornalista condannata a un anno di carcere per “aborto illegale” e “relazione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Undi. È la pena comminata ieri allamarocchina Hajar Raissouni,dal tribunale di Rabat pere “dissolutezza e relazione sessuale al di fuori del matrimonio”. Un caso che ha suscitato clamore e proteste, non solo in. Insieme a lei, sono stati condannati il fidanzato, Amin Rifaat, a un, il ginecologo a due anni dipiù altri due di interdizione dalla professione medica, l’anestesista a uncon la condizionale e persino la segretaria a otto mesi con la condizionale. Arrestata il 30 agosto 2019 da sei poliziotti mentre usciva da uno studio medico di Rabat, la donna, 28 anni, si è sempre dichiarata innocente. Ha spiegato di essersi recata in quell’ambulatorio a causa di una emorragia interna – confermata dal ginecologo – e di essere stata poi sottoposta a un esame medico senza il suo consenso. Il suo avvocato ...

