Maria Fida Moro | “Perché Stato premia brigatisti e penalizza vittime?”

Alberto Angela batte Maria De Filippi. L'esultanza dei fan : "La cultura vince la sfida" : “Ulisse” di Alberto Angela vince la sfida del sabato sera contro “Amici Celebrities” di Maria De Filippi. Il programma Rai infatti ha fatto registrare il 20% di share con 3 milioni 614mila telespettatori. Di poco sotto il programma di Canale5: 19,45% di share e 3 milioni di spettatori,Una forbice ridotta, ma che basta a far esultare i fan del giornalista e archeologo che si riversano sui social a commentare il risultato ...

Maria SESTINA ARCURI/ Il fidanzato Andrea Landolfi : 'Fu lei a spingermi - e io...' : MARIA SESTINA ARCURI, le parole del fidanzato Andrea Landolfi accusato di omicidio a Quarto Grado prima dell'arresto: video

Milly Carlucci ha diffidato Maria De Filippi? Lei smentisce - ma Mediaset conferma : ecco il documento : Milly Carlucci, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha smentito la notizia - anticipata dal sito Dagospia - riguardante la diffida a Mediaset per Amici Celebrities di Maria De Filippi.Blogo è in grado di svelare che Mediaset, però, conferma di aver ricevuto dal legale di Milly Carlucci una diffida. Nel documento in questione, la Carlucci, in accordo con gli altri autori di Ballando con le stelle, sosterebbe che Amici Celebrities ...

Milly Carlucci contro Maria De Filippi : diffida per Amici Celebrities : Milly Carlucci, scontro con Maria De Filippi: nel mirino Amici Celebrities (“Sonora diffida”). Il flash di Dagospia Milly Carlucci, attraverso il suo legale, avrebbe inviato a Mediaset una “sonora diffida”. Nel mirino della conduttrice Rai ci sarebbe la trasmissione di Maria De Filippi, Amici Celebrities. A dare la news è stato il sito Dagospia che […] L'articolo Milly Carlucci contro Maria De Filippi: diffida per ...

“È fidanzata con lui”. Maria Elena Boschi e Luigi Marattin - spifferata pazzesca. Spunta il nome (pesante) : è un politico in vista : Maria Elena Boschi, fresca di addio al Partito Democratico e passaggio a Italia Viva di Matteo Renzi, ma soprattutto fresca di nomina a capogruppo alla Camera della nuova formazione politica, torna a far parlare di sé. Ma non per la politica. La Boschi è la protagonista di un gossip rilanciato in poche righe dal settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini.\\ In questi anni il gossip si è appassionato alla vita privata della politica e ...

Michelle Hunziker cambia look dopo 25 anni : «Maria De Filippi mi ha affidato la sua creatura» : “Oggi è una giornata importante, per una che non ha mai cambiato taglio dei capelli, è arrivato il momento di darci un taglio”, Michelle Hunziker attraverso il suo account Instagram comunica ai suoi fan il suo cambio di look dopo 25 anni per i numerosi impegni televisivi, primo fra tutti quello con Maria De Filippi ad Amici Celebrities, della prossima stagione. Michelle ha postato un video in cui annuncia la sua decisione, per poi ripensarci ...

Eleonora Daniele si è sposata : il matrimonio vip con Giulio Tassoni dopo 16 anni di fidanzamento. E Al Bano canta l’Ave Maria : Eleonora Daniele ha detto sì. La conduttrice Rai ha celebrato le nozze con Giulio Tassoni sabato pomeriggio a Roma nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini. Tanti gli ospiti vip e una sorpresa durante la cerimonia: Al Bano, in jeans e scarpe sportive, ha cantanto l’Ave Maria in onore degli sposi. La Daniele e Tassoni, imprenditore del settore farmaceutico ma di nobili origini – ha il titolo di conte -, sono stati ...

