Manovra - stop all'Iva : ma è caccia a 5 miliardi. Cuneo fiscale - solo 2 - 5 per il taglio : Circa 29 miliardi in termini lordi, finanziati per la metà - più o meno 14 miliardi - con interventi su spese e entrate e per la restante parte facendo scivolare il deficit del 2020...

Manovra da 30 miliardi - oltre 14 miliardi di flessibilità. Def - stop Iva e taglio cuneo : Il governo giallorosso e' pronto a mettere in campo una "Manovra espansiva" che viaggia verso i 30 miliardi, di cui circa la meta' sara' garantita dalla flessibilita' sul deficit (14,5 miliardi) e oltre 7 miliardi da proventi della lotta all'evasione. E' quanto prevede il nuovo quadro dei conti varato con la Nota di aggiornamento al Def. Dopo una vigilia di tensioni l'esecutivo indica un obiettivo programmatico di deficit/Pil al 2,2%, superiore ...

Manovra da 29 miliardi : confermato lo stop all’aumento dell’Iva Video : In precedenza il premier Conte aveva assicurato che sono stati trovati i 23 miliardi necessari a neutralizzare l’aumento dell’Iva

Nella Manovra 14 miliardi di flessibilità. Stop all’aumento Iva e deficit al 2 - 2% nel 2020 : Con un deficit che si ferma al 2,2% come da attese, un obiettivo di crescita che non va oltre lo 0,6% e un debito che scende dal 135,7% al 135,2%, la Nota di aggiornamento al Def approvata il 30 settembre dal consiglio dei ministri disegna i contorni di quella che per il governo sarà una manovra di transizione

Stop Iva o taglio del cuneo fiscale. Nella Manovra c'è un buco da 5 miliardi : Quando poco prima delle dieci di domenica sera si sono aperte le porte di palazzo Chigi per il vertice di emergenza sulla manovra voluto dal premier Conte, Roberto Gualtieri si è presentato con numeri inequivocabili: all’appello mancano 5 miliardi. Tutto quello che si poteva mettere insieme sul fronte delle coperture, compresa una maxi-flessibilità da parte di Bruxelles, non basta. È in questo punto che va ...

Manovra - ecco come cambierà l'Iva : stop agli aumenti - via alla riforma delle aliquote : Prima il confronto con l'Unione europea, poi la taratura esatta degli obiettivi di finanza pubblica. Il metodo con cui il governo Conte bis sta lavorando alla Nota di aggiornamento al Def e alla...

Manovra : Bernini (FI) - ‘per abbassare tasse stop rdc e quota 100 - hanno già fallito’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Per abbassare le tasse dobbiamo evitare di mettere nella categoria ‘spesa’, alcune operazioni che hanno già fallito, come reddito di cittadinanza e quota 100. Sono queste le politiche che impediscono di abbassare realmente le tasse”. Lo scrive in un tweet la capogruppo di Fi al Senato, Anna Maria Bernini.L'articolo Manovra: Bernini (FI), ‘per abbassare tasse stop rdc e quota ...

In Cdm stop al decreto ambiente - coperture da trovare in Manovra : Il Green New Deal a parole va bene a tutti, ma prima bisogna trovare i soldi in manovra. Il decreto legge sull’emergenza climatica, che il ministro dell’ambiente Sergio Costa voleva far approvare oggi in Consiglio dei ministri, come primo atto “verde” del nuovo governo, si è subito arenato sullo scoglio più prevedibile: quello delle coperture.Il decreto, al centro di un dibattito chiesto dal ministro in Cdm, ...

Manovra - stop all'Iva e tagli limitati al cuneo : In vista della prossima Manovra di bilancio, il governo avrebbe fatto la sua prima scelta. Nel suo discorso sulla fiducia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha indicato la rotta al neo...

Governo - Conte in Aula : ?«Con Manovra stop Iva e giù cuneo - nuovo patto stabilità Ue» : Il premier in?Aula: «Al via nuova stagione di riforme», «useremo una lingua “mite”, asili nido e servizi alle famiglie tra le prime leve su cui agire». E sul fisco: «Pagare tutti tasse per pagare meno tutti». In arrivo anche «una banca di investimenti per il Sud» e una «legge per la parità di genere negli stipendi». Il voto di fiducia inizierà alle 19.30, esito atteso non prima della 21. In piazza la manifestazione Fdi-Lega contro il Governo, ...

Manovra M5S-Pd : ?stop aumento Iva - taglio cuneo fiscale e 80 euro allargati : L’obiettivo del nascente governo è caratterizzare una via alternativa a quella leghista, ma senza entrare in conflitto con il decalogo pentastellato. Pd e M5S esplorano i principali terreni d’intesa:?l’intervento sul cuneo fiscale e gli aiuti ai redditi bassi, da declinare sotto il titolo del “piano famiglia”