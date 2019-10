Mancini | “Chi sarà il centravanti all’Europeo?” La risposta a sorpresa del ct azzurro

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Il lavoro di Robertocon la Nazionale italiana è stato ottimo sin qui. Qualificazione ad Euro 2020 ad un passo e miglioramenti sotto gli occhi di tutti dal punto di vista del gioco. Ospite ai microfoni di Radio Deejay, lo stesso ct ha parlato degli azzurri. In particolare si inizia dal prossimo impegno contro la Grecia, che potrebbe già dare la qualificazione matematica alla nostra Nazionale: “Spero ci sia tanta gente a Roma. In caso di qualificazione, poi, ricordiamoci che il debutto dell’Europeoall’Olimpico: un grande evento”.si proietta ancor più in là parlando del gruppo che potrebbe far parte della spedizione del 2020: “Dobbiamo avere 20 giocatori di campo oltre ai tre portieri e siamo vicini a questo numero. Spero che qualcuno venga fuori all’improvviso, esplodendo in questo campionato. Oppure qualche recupero. La ...

AzzurreFIGC : #Nazionale???? In vendita i tagliandi??? per il match con la Bosnia???? a Palermo ?? Info: - juventusfc : ?? Maurizio Sarri: «I nostri centrali sono tutti destri. Vedremo tra i mancini chi si potrebbe adattare meglio» #JuveSPAL #ForzaJuve - CalcioWeb : #Mancini parla della #Nazionale e del futuro ?? 'Chi sarà il centravanti all'Europeo?'. La sua risposta ?? -