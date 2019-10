Malpensa | aereo si scontra con uno stormo di uccelli dopo il decollo | “Bird strike”

Fumo a bordo - aereo rientra a Malpensa subito dopo il decollo : Fumo a bordo , il comandante decide subito di atterrare. Per un problema tecnico, probabilmente un guasto ad un impianto di aerazione, un aereo con 30 passeggeri a bordo , diretto a Zurigo e decollato...

Aereo decollato da Malpensa rientra per un problema tecnico : Aereo decollato da Malpensa rientra per un problema tecnico Poco dopo il decollo, il comandante del volo della Swiss Air diretto a Zurigo ha chiesto di rientrare segnalando un problema, in particolare del fumo che usciva probabilmente da un impianto di areazione Parole chiave: ...