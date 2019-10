Maledizione Roma | non solo Lorenzo Pellegrini | serio infortunio anche per Mkhitaryan

Fonte : sportfair

(Di martedì 1 ottobre 2019) Il calciatore armeno si è sottoposto questa mattina ad alcuni controlli strumentali che hanno evidenziato una lesione tendinea dell’adduttore della gamba destra Brutte notizie per lache, oltre a, dovrà fare a menodi Henrikh. Il giocatore armeno ha riportato un problema muscolare dopo la gara di Lecce che lo terrà fermo per circa tre settimane. Questa la nota della: ‘Nella mattinata di martedì, Henrikhha svolto dei controlli a Villa Stuart in seguito al dolore avvertito nella gara di domenica contro il Lecce. Gli esami hanno evidenziato una lesione tendinea dell’adduttore della gamba destra. I tempi di recupero sono stimati sulle tre settimane‘.L'articolo, nonperSPORTFAIR.

