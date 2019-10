Mafia | condannato a 9 anni di carcere il re dell' eolico

Mafia : condannato a 9 anni Vito Nicastri - re dell’eolico : Nicastri, soprannominato Re dell'Eolico per i suoi investimenti nelle energie rinnovabili, secondo l'accusa sarebbe stato tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro

Vito Nicastri condannato per Mafia - 9 anni al "re dell'eolico" : L'imprenditore trapanese Vito Nicastri è stato condannato a nove anni di carcere dal Gup, nel rito abbreviato, per concorso esterno in associazione mafiosa. Nicastri, soprannominato “Re dell'eolico" per i suoi investimenti nelle energie rinnovabili, secondo l'accusa sarebbe stato tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro.

Mafia - il “re dell’eolico” Vito Nicastri condannato a 9 anni per concorso esterno : Nove anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. È la condanna emessa dal gup di Palermo per Vito Nicastri, l’imprenditore di Alcamo diventato noto come il “re dell’eolico” grazia agli affari milionari fatti nel campod delle energie rinnovabili. Secondo l’accusa Nicastri sarebbe stato tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro. L'articolo Mafia, il “re ...

