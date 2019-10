L’uomo navigava nel Mediterraneo già alla fine del Mesolitico

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Dallo studio dei resti di un pasto composto da una mandibola di cervo e vari molluschi è stato possibile stabilire chenelricerca di cibo e nuove terre già 8.600 anni fa, cioè verso ladele non nel Neolitico, come si credeva finora. La scoperta, all’interno della Grotta del Tuono di Marettimo (isole Egadi), è di un team di ricercatori dell’ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, che si è avvalso delle professionalità del CEDAD, il Centro di Fisica Applicata Datazione e Diagnostica dell’Università del Salento, proprio per la datazione. Lo studio è stato recentemente pubblicato su “Earth Science Reviews”. «Nella ricerca scientifica spesso è la collaborazione tra discipline e competenze diverse che porta alle scoperte più importanti e inaspettate», sottolinea il professor ...