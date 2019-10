Fonte : today

(Di martedì 1 ottobre 2019) L'del cantautore abruzzese in uscita il 25 ottobre, mentre è già in rotazione radiofonica il singolo 'Come il mare a...

novasocialnews : Luca Dirisio torna a cantare dopo 8 anni: il nuovo album è 'Bouganville' #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - TheWay_Mag : Luca Dirisio torna a incidere dopo 8 anni #bouganville #lucadirisio #pop #teenpop #cantanteitaliano #musicaitaliana… - GammaStereoRoma : Luca Dirisio - Come il mare a settembre -