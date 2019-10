Lo strambo What the Golf? è ora disponibile su Epic Games Store

What the Golf? : lo strambo gioco che unisce puzzle game e golf è disponibile su Apple Arcade : What the golf? è ora disponibile per tutti i dispositivi iOS tramite Apple Arcade. Il gioco è anche in arrivo nel negozio di Epic games il 1 ° ottobre al prezzo di 15,99 Euro. Al momento potete preordinare il gioco con uno sconto del 25%. Inoltre, il titolo arriverà anche su Nintendo Switch entro la fine dell'anno.Leggi altro...