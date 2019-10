Lo show di Shakira e Jennifer Lopez al Super Bowl 2020 per le donne e la comunità

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 1 ottobre 2019) Sarà un HalfTimeall'insegna del femminismo e della multiculturalità, quello dial: le due popstar chiamate ad esibirsi durante i 15 minuti di intervallo nella finale della National Football League americana il prossimo febbraio promettono uno spettacolo che esalti lee lelatino-americane in onore alle loro origini. Le due artiste, che si esibiranno domenica 2 febbraioall'Hard Rock Stadium di Miami, in Florida, preannunciano al pubblico una performance dalla duplice valenza: un omaggio alla femminilità latina e al tempo stesso ad un'America multiculturale, approdo e culla di culture diverse. Certamente un messaggio non solo artistico ma sociale e a suo modo politico, in un periodo storico in cui il dibattito pubblico - in piena campagna elettorale per le presidenziali del- è dominato dalla retorica trumpiana ...

