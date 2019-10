LIVE Pagelle Juventus-Bayer Leverkusen | voti Champions League in DIRETTA

Fonte : oasport

CLICCA QUI PER SEGUIRE LADI(CALCIO D'INIZIO ALLE ORE 21.00) Buonasera e benvenuti alledi, secondo impegno nella massima competizione europea per i bianconeri. Dalle ore 21.00 seguiremo inle prestazioni dei 22 protagonisti in campo per capire chi sta decidendo il match dell'Allianz Stadium.(4-3-1-2) Szczesny Cuadrado Bonucci de Ligt Alex Sandro Pjanic Khedira Matuidi Ramsey Higuain Cristiano Ronaldo All: Sarri(4-2-3-1) Hradecky L. Bender Dragovic S. Bender Wendell Baumgartlinger Aranguiz Havertz Amiri Volland Alario All: Bosz

