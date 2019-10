LIVE Italia-Giappone 0-3 | Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA Ishikawa imprendibile

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.08: Grazie per averci seguito e appuntamento a dopmani per-Usa, con gli statunitensi che vorranno rifarsi dopo l’inattesa sconfitta di oggi contro l’Argentina. Buon pomeriggio 14.07: Male battuta e ricezione per gli azzurri che sono cresciuti nel terzo set a muro e in difesa ma non è bastato per contrastare gli scatenatisi. Siamo solo all’inizio e i giovani azzurri avranno modo di rifarsi. Discreta in attacco la prova di Kooy che ha sofferto come tutti gli altri azzurri in ricezione 14.06: Prestazione insufficiente della squadra di Blengini che ha affrontato uil peggior avversario nel peggior momento.prontissimo a questa sfida contro una squadra appena assemblata e nella quale i meccanismi ancora vanno oliati 21-25 La chiude lui, Ishkawa con il muro a uno su Nelli. Ilbatte ...

