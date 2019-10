LIVE Italia-Giappone 0-1 | Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA Nipponici impeccabili

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-6 Muro out di Yamauchi in primo tempo 4-5 Nelli da seconda linea contro il muro a uno in parallela 3-5 Vincente Nishida in mezzo al muro da zona 4 3-4 Out il servizio di Ishikawa 2-4 La pipe di Ishikawa, l’non cambia marcia in ricezione 2-3 Ishikawa trova il tempo giusto contro il muro a tre dell’da zona 2 2-2 Vincente la parallela di Kooy da zona 4 1-2 Nishida vincente in diagonale da seconda linea ma se l’non si decide a spostare il muro sulla diagonale sono guai 1-1 Primo tempo di Russo 0-1 Mano out di Nishida da zona 2 17-25 Il primo tempo di Yamauchi chiude il primo set a favore dei padroni di casa 17-24 Errore al servizio16-24 Mano out Shimi8zu da zona 2 16-23 Invasione15-23 Out il primo tempo di Piano 15-22 Out la diagonale di Cavuto appena entrato 15-21 Muro di ...

