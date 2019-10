LIVE Italia-Giappone 0-1 | Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA Azzurri surclassati

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-16 In rete la palla spinta di Nelli 9-15 Nishida devastante da zona 4 con il muro a uno 9-14 Ace di Nelli 8-14 Errore al servizio7-14 Vincente Nishida da zona 2 tra muro e rete. Entra Candellaro 7-13 Mano out di Ishikawa da zona 4 7-12 Mano out di Yamauchi in primo tempo 7-11 Vincente Kooy da zona 4 col muro a uno 6-11 Il muro di Onodera. Non funziona niente in casa6-10 La parallela di Nishida. Una vera spina nel fianco della difesa azzurra 6-9 La pipe di Kooy 5-9 Ancora Ishikawa. Ma la ricezione azzurra fa acqua e costringe Sbertoli a primi tempi forzati e inefficaci 5-8 Muro out di Ishikawa da zona 4 ma cosa ha difeso Yamamoto 5-7 Ishikawa scatenato. Pipe di seconda intenzione vincente 5-6 Out il servizio di Nishida 4-6 Muro out di Yamauchi in primo tempo 4-5 Nelli da seconda linea contro il muro a uno in ...

